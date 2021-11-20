Dia da Consciência Negra: 10 filmes no streaming para assistir na data

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O thriller narra a saga do delegado Espinosa (Lázaro Ramos) e da investigadora Daia (Thalita Carauta) em solucionar o mistério que envolve a morte do executivo Ricardo (Guilherme Fontes), que é encontrado baleado sentado ao volante de seu carro, no bairro da Urca, no Rio de Janeiro. A primeira atitude da dupla é procurar pela viúva, Bia (Cláudia Abreu). Tudo se complica quando ocorre outro assassinato e pessoas envolvidas no caso começam a sumir. O longa-metragem, dirigido por Daniel Filho, é inspirado no primeiro romance policial do escritor Luiz Alfredo Garcia-Roza. Com roteiro de Lusa Silvestre (“Estômago”, “O Roubo da Taça” e “A Glória e a Graça”), produção da Lereby, coprodução da Globo Filmes, “O Silêncio da Chuva” tem a distribuição da Elo Company.

No ano de 1841, Solomon Northup, um cidadão de Nova York, livre e bem-sucedido, é raptado e vendido como escravo. Com sua identidade e dignidade arrancadas à força, Northup é comprado pelo impiedoso proprietário de fazendas Edwin Epps e precisa encontrar forças dentro de si para sobreviver.

Phiona Mutesi é uma jovem da Uganda que faz de tudo para alcançar o seu objetivo de se tornar uma das melhores jogadoras de xadrez do mundo.

Com direção de Jeferson De, “Doutor Gama” é baseado na biografia de Luiz Gama, um dos personagens mais importantes da história brasileira, homem negro que utilizou as leis e os tribunais para libertar mais de 500 pessoas escravizadas. Nascido de ventre livre, Gama foi vendido como escravo aos 10 anos de idade para pagar dívidas de jogo de seu pai. Mesmo como escravo, se alfabetizou, estudou e conquistou sua própria liberdade, se tornando um dos mais respeitados advogados de sua época. Um abolicionista e republicano que inspirou um país inteiro. O longa, distribuído pela Elo, acompanha três fases de Luiz Gama, interpretado por Pedro Guilherme na infância, Angelo Fernandes na juventude e César Mello na vida adulta. “Doutor Gama” tem coprodução da Globo Filmes e Paranoid e produção associada da Buda Filmes.

O documentário conta a trajetória do músico e comediante Mussum. Primeiro como vocalista do grupo Os Originais do Samba e depois no cinema e na TV como integrante d’Os Trapalhões, grupo que revolucionou a forma de fazer humor na teledramaturgia brasileira. De forma irreverente e com estética gráfica inovadora, o filme revela ao grande público quem foi esse artista que brilhou por todas as áreas das artes brasileiras e que continua presente até hoje como um ícone pop nas redes sociais, em camisetas e em campanhas publicitárias. Com direção de Susanna Lira, “Mussum - Uma História do Cacildis” tem a produção do Operante Produções e distribuição Elo Company.

Skeeter é uma garota da sociedade que retorna determinada a se tornar escritora. Ela começa a entrevistar as mulheres negras da cidade, que deixaram suas vidas para trabalhar na criação dos filhos da elite branca, da qual a própria Skeeter faz parte.

Duas garotas com origens diferentes se unem e mudam a vida uma da outra. Mahree, uma garota vivendo na África do Sul do apartheid, e Piper, a filha de um congressista de Washington, D.C., têm de passar um semestre juntas na casa de Piper. Após perceberem que seus preconceitos mútuos eram fortes, elas têm de enfrentar suas suposições e aprender a verdadeira cor da amizade.

Aclamado pelo público e pela crítica em festivais, o filme cearense ‘Cabeça de Nêgo’ traz em sua narrativa um manifesto contra o racismo e a precariedade do sistema educacional no Brasil. Dirigido e roteirizado por Déo Cardoso, o longa chega em 20 de novembro exclusivamente no Globoplay e foi inspirado no movimento de ocupação de escolas ocorrido em São Paulo, em 2015. ‘Cabeça de Nêgo’ conta a história de Saulo, um jovem engajado em impor mudanças em sua escola e que tem como principal referência os Panteras Negras - partido político dos EUA que tinha como foco principal a defesa da comunidade afro-americana. Após ser alvo de racismo e reagir ao insulto, ele é expulso, mas se recusa a deixar as dependências do colégio até que a justiça seja feita. O ato dá início a uma grande mobilização coletiva.

A história do recém-contratado treinador de futebol afro-americano e seu time do ensino médio na primeira temporada como uma unidade racialmente integrada nos anos 1970 na Virgínia, EUA.