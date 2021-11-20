Dia da Consciência Negra: Canais Star celebram a data com programação especial

Cena do filme "Estrelas Além do Tempo", de Theodore Melfi Crédito: 20th Century Studios/Divulgação

No dia 20 de novembro é celebrado o Dia da Consciência Negra e os canais STAR prepararam o “Especial Protagonismo Negro”, com séries e filmes protagonizados por atores e atrizes negros, e que abordam temas raciais.

Começando com o STAR Channel, a programação especial do canal começa às 10h e vai até às 03h, exibindo filmes icônicos como Vovó...zona (2000), Estrelas Além do Tempo (2016), Independence Day (1996), Nós (2019), O Ódio que Você Semeia (2018), entre outros. Confira abaixo a programação completa.

Já o STAR Life exibirá o especial com uma reapresentação especial dos episódios temáticos da segunda e terceira temporada da série New Amsterdam. Enquanto, o canal FX traz todo o talento de Cuba Gooding Jr. em Homens de Honra (2000), a partir das 22h, apresentando um jovem negro que entra para a Marinha americana nos anos 50, época em que o racismo prevalecia no país.

STAR CHANNEL: ESPECIAL PROTAGONISMO NEGRO

10H: RESISTINDO AS TENTAÇÕES (2003)

Filme | Classificação Indicativa: LIVRE



Darren Hill (Cuba Gooding Jr.) é um produtor de hip hop que acaba de perder o emprego. Cheio de dívidas a pagar, sua salvação surge quando descobre que sua tia Sally (Ann Nesby) faleceu e lhe deixou uma herança milionária. Porém, para receber o dinheiro, há uma condição: Darren precisa se tornar o líder do coro da igreja e concorrer ao Prêmio Gospel.

12H: FLORES DE AÇO (2012)

Filme | Classificação Indicativa: 10 ANOS

Flores de Aço apresenta a vida e a amizade de seis mulheres da Louisiana: M'Lynn (Queen Latifah), Clairee (Phylicia Rashad), Annelle (Adepero Oduye), Shelby (Condola Rashad), Truvy (Jill Scott) e Ouiser (Alfre Woodard). Elas se reúnem no salão de beleza Trinity's Beauty Spot para conversar sobre típicas questões do cotidiano, seus filhos e maridos.

13H30: INVASÃO (2018)

Filme | Classificação Indicativa: 16 ANOS

Gabrielle Union (Shaun Russell) é uma mulher que não vai parar por nada para resgatar seus dois filhos, feitos de refém em uma casa com uma segurança impenetrável. Nenhuma armadilha, truque e especialmente, ninguém podem parar uma mãe com uma missão quando ela está determinada.

15H: VOVÓ...ZONA (2000)

Filme | Classificação Indicativa: LIVRE



Em Vovó... Zona, o agente do FBI Malcolm Turner (Martin Lawrence) é duro, inteligente e um mestre dos disfarces. Não há nada em que ele não possa se disfarçar. A mais recente missão de Malcolm é numa pequena cidade sulista, onde ele deve capturar um perigoso assaltante de banco que fugiu recentemente da prisão. Para tanto, Malcolm arma uma tocaia em frente à casa de uma matriarca conhecida como Vovózona, que está para receber a visita da última namorada do ladrão, Sherry, e seu filho. Só que surge um problema: inesperadamente Vovózona deixa a cidade. Para levar adiante seu plano, Malcolm resolve ele mesmo se disfarçar de Vovó para poder capturar o assaltante.



17H: MARSHALL (2017)

Filme | Classificação Indicativa: 14 ANOS



Antes de se tornar o primeiro juiz afro-descendente da Corte Suprema Americana, Thurgood Marshall (Chadwick Boseman) deve lutar num caso pode definir sua carreira: defender Josepho Spell (Sterling K. Brown), um homem negro que está sendo acusado de atacar uma socialite branca em seu quarto, mas que jura não ser o culpado do crime.



19H:ESTRELAS ALÉM DO TEMPO (2016)

Filme | Classificação Indicativa: LIVRE



1961. Em plena Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética disputam a supremacia na corrida espacial ao mesmo tempo em que a sociedade norte-americana lida com uma profunda cisão racial, entre brancos e negros. Tal situação é refletida também na NASA, onde um grupo de funcionárias negras é obrigada a trabalhar a parte. É lá que estão Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) e Mary Jackson (Janelle Monáe), grandes amigas que, além de provar sua competência dia após dia, precisam lidar com o preconceito arraigado para que consigam ascender na hierarquia da NASA.



21H: INDEPENDENCE DAY (1996)

Filme | Classificação Indicativa: 12 ANOS



No dia 2 de julho os sistemas de comunicação do mundo inteiro se transformam em um caos, devido à uma estranha interferência atmosférica. Logo se descobre que enormes objetos estão em curso de colisão com a Terra. Inicialmente imagina-se que se tratam de meteoros, mas logo revela-se ser na verdade uma imensa nave espacial pilotada por alienígenas. Após frustradas tentativas de se comunicar com os extra-terrestres, um técnico em comunicação descobre que os seres do espaços estão usando os satélites terrestres para se comunicarem e iniciarem em menos de um dia um ataque conjunto nas principais cidades do planeta. No dia 3 de julho o ataque alienígena começa de forma esmagadora e nem armas nucleares conseguem destruir a blindagem protetora. Mas no dia 4 de julho surge uma possibilidade de vencer o invasor e nesta hora todas as nações precisam se unir, pois está em jogo a existência da raça humana.



23H30: O SEQUESTRO (2017)

Filme | Classificação Indicativa: 14 ANOS



Em O Sequestro, Karla Dyson (Halle Berry) trabalha como garçonete em uma lanchonete e tem a vida voltada para a criação do filho, o pequeno Frankie (Sage Correa). Um dia, ao atender o telefone em um parque, ela descobre que o garoto simplesmente desapareceu. Ao vê-lo sendo colocado dentro de um carro, Karla parte em se encalço em uma busca desesperada, perseguindo os sequestradores em seu próprio automóvel.



1H: NÓS (2019)

Filme | Classificação Indicativa: 16 ANOS



Adelaide (Lupita Nyong'o) e Gabe (Winston Duke) decidem levar a família para passar um fim de semana na praia e descansar em uma casa de veraneio. Eles viajam com os filhos e começam a aproveitar o ensolarado local, mas a chegada de um grupo misterioso muda tudo e a família se torna refém de seus próprios duplos.

