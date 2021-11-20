Tino Marcos visita Buda Gigante em Ibiraçu Crédito: Reprodução/Instagram

O Buda gigante de Ibiraçu, no Norte capixaba, segue atraindo a atenção de personalidades brasileiras. Neste sábado, o jornalista Tino Marcos, ex-repórter de Rede Globo, fez uma visita ao Mosteiro Zen Budista onde fica a estátua.

O passeio foi registrado nas redes sociais, onde descreveu o monumento, que é a segunda maior estátua de Buda no mundo, como “lindo e imponente”.

“Tá lá, lindo e imponente, o senhor Buda de Ibiraçu, ES, a nos lembrar que a iluminação não tá nele, mas em nós”, escreveu Tino Marcos, famoso por sua atuação como jornalista esportivo que, por mais de 30 anos, acompanhou a seleção brasileira de futebol masculino e esteve na cobertura de oito Copas do Mundo.

O BUDA

A estrutura do Buda gigante é feita de ferro, aço e concreto pesa 350 toneladas e mede 35 metros de altura. Esta é a segunda maior estátua, ficando atrás apenas do Buda de Leshan, na China, considerado patrimônio histórico pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

A obra da estátua foi finalizada em 2020 e a inauguração estava prevista para acontecer em junho do mesmo ano. Mas, por causa da pandemia de Covid-19, o mosteiro decidiu adiar o evento para abril de 2021. Após ser novamente adiada, a inauguração aconteceu em agosto.

Em dezembro de 2020, a estátua recebeu um batismo espiritual, de acordo com os fundamentos do budismo. A cerimônia é chamada de "abertura dos olhos" e deu "alma" para o monumento.

A estátua que fica às margens da BR 101, mesmo antes de oficialmente inaugurada, virou ponto turístico no Estado e chama atenção de quem passa na rodovia. Segundo o mosteiro, em um final de semana, o monumento recebe cerca de 4 mil visitantes.