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Tino Marcos visita Buda gigante em Ibiraçu

O passeio foi registrado nas redes sociais, onde descreveu o monumento, que é a segunda maior estátua de Buda no mundo, como “lindo e imponente”
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 19:20

Tino Marcos visita Buda Gigante em Ibiraçu
Tino Marcos visita Buda Gigante em Ibiraçu Crédito: Reprodução/Instagram
O Buda gigante de Ibiraçu, no Norte capixaba, segue atraindo a atenção de personalidades brasileiras. Neste sábado, o jornalista Tino Marcos, ex-repórter de Rede Globo, fez uma visita ao Mosteiro Zen Budista onde fica a estátua.
O passeio foi registrado nas redes sociais, onde descreveu o monumento, que é a segunda maior estátua de Buda no mundo, como “lindo e imponente”.
“Tá lá, lindo e imponente, o senhor Buda de Ibiraçu, ES, a nos lembrar que a iluminação não tá nele, mas em nós”, escreveu Tino Marcos, famoso por sua atuação como jornalista esportivo que, por mais de 30 anos, acompanhou a seleção brasileira de futebol masculino e esteve na cobertura de oito Copas do Mundo.
No mês passado, a Família Lima também visitou a atração, a caminho de um show em Linhares, atraindo a curiosidade dos fãs.

O BUDA

A estrutura do Buda gigante é feita de ferro, aço e concreto pesa 350 toneladas e mede 35 metros de altura. Esta é a segunda maior estátua, ficando atrás apenas do Buda de Leshan, na China, considerado patrimônio histórico pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).
A obra da estátua foi finalizada em 2020 e a inauguração estava prevista para acontecer em junho do mesmo ano. Mas, por causa da pandemia de Covid-19, o mosteiro decidiu adiar o evento para abril de 2021. Após ser novamente adiada, a inauguração aconteceu em agosto.
Em dezembro de 2020, a estátua recebeu um batismo espiritual, de acordo com os fundamentos do budismo. A cerimônia é chamada de "abertura dos olhos" e deu "alma" para o monumento.
A estátua que fica às margens da BR 101, mesmo antes de oficialmente inaugurada, virou ponto turístico no Estado e chama atenção de quem passa na rodovia. Segundo o mosteiro, em um final de semana, o monumento recebe cerca de 4 mil visitantes.
Para visitação do Buda, não é cobrada taxa de entrada.

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