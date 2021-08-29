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Turismo no ES

Buda gigante de Ibiraçu é inaugurado no Espírito Santo

A estrutura feita de ferro, aço e concreto pesa 350 toneladas. Esta é a segunda maior estátua de Buda do mundo

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 13:43

Publicado em 

29 ago 2021 às 13:43

  • Do G1/ES

Construção do Buda na entrada do Mosteiro Zen Budista, em Ibiraçu
Construção do Buda na entrada do Mosteiro Zen Budista, em Ibiraçu Crédito: Ricardo Medeiros
A estátua do Buda gigante do Mosteiro Zen Budista em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, foi inaugurada neste sábado (28). Visitação pode ser feita em qualquer horário do dia e é gratuita.
A estrutura feita de ferro, aço e concreto pesa 350 toneladas e mede 35 metros de altura. Esta é a segunda maior estátua de Buda do mundo, ficando atrás apenas do Buda de Leshan, na China, que é considerado patrimônio histórico pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Construção do Buda de Ibiraçu

A obra da estátua foi finalizada em 2020 e a inauguração estava prevista para acontecer em junho do mesmo ano. Mas, por causa do atraso na obra e da pandemia de Covid-19, o mosteiro decidiu adiar o evento para abril de 2021. Após ser novamente adiada, a inauguração aconteceu neste sábado.
Em dezembro de 2020, a estátua recebeu um batismo espiritual, de acordo com os fundamentos do budismo. A cerimônia é chamada de "abertura dos olhos" e deu "alma" para o monumento.
A estátua que fica às margens da BR 101, mesmo antes de oficialmente inaugurada, virou ponto turístico no Estado e chama atenção de quem passa na rodovia. Segundo o mosteiro, em um final de semana, o monumento recebe cerca de 4 mil visitantes.
Para visitação do Buda, não há limite de horário e não é cobrada taxa de entrada.

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