Buda gigante de Ibiraçu é inaugurado no Espírito Santo

Do G1/ES

Construção do Buda na entrada do Mosteiro Zen Budista, em Ibiraçu Crédito: Ricardo Medeiros

A estátua do Buda gigante do Mosteiro Zen Budista em Ibiraçu , no Norte do Espírito Santo , foi inaugurada neste sábado (28). Visitação pode ser feita em qualquer horário do dia e é gratuita.

A estrutura feita de ferro, aço e concreto pesa 350 toneladas e mede 35 metros de altura. Esta é a segunda maior estátua de Buda do mundo, ficando atrás apenas do Buda de Leshan, na China, que é considerado patrimônio histórico pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Construção do Buda de Ibiraçu

A obra da estátua foi finalizada em 2020 e a inauguração estava prevista para acontecer em junho do mesmo ano. Mas, por causa do atraso na obra e da pandemia de Covid-19, o mosteiro decidiu adiar o evento para abril de 2021. Após ser novamente adiada, a inauguração aconteceu neste sábado.

Em dezembro de 2020, a estátua recebeu um batismo espiritual, de acordo com os fundamentos do budismo. A cerimônia é chamada de "abertura dos olhos" e deu "alma" para o monumento.

A estátua que fica às margens da BR 101, mesmo antes de oficialmente inaugurada, virou ponto turístico no Estado e chama atenção de quem passa na rodovia. Segundo o mosteiro, em um final de semana, o monumento recebe cerca de 4 mil visitantes.