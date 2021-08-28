Livro com fotos do Buda gigante de Ibiraçu será lançado no ES

Livro Buddah será lançado Crédito: Vitor Nogueira e Hélio Filho

governador Renato Casagrande, será lançado ainda o livro "Buddah", com fotografias de Vitor Nogueira e Helio Filho. O segundo maior Buda do mundo será inaugurado neste sábado (28), no Mosteiro Zen, em Ibiraçu, no Espírito Santo. Durante a inauguração, que contará com a presença do, será lançado ainda o livro "Buddah", com fotografias de

O livro faz parte das cerimônias oficiais de inauguração da Escola Oficina de Cerâmica, do Bosque da Sabedoria e do Grande Buda de Ibiraçu, considerado o maior monumento ao Buda do ocidente, com sua grandiosidade e beleza.

Com 38 metros de altura, a mesma do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, a escultura pesa aproximadamente 450 toneladas. Sua instalação no local, uma área alta, com muito vento, às margens da BR-101, demandou muito estudo e trabalho, numa parceria do Mosteiro com a ArcelorMittal Tubarão.

“Mais que o aporte financeiro que nos deu, o grande apoio da ArcellorMittal foi com a expertise. Todo o trabalho foi muito delicado, muito pesado. Somente a cabeça do Buda pesa mais de 60 toneladas”, comentou o abade do Mosteiro, Daiju Bitti.

Para a empresa, além da espiritualidade que o projeto representa, a presença da escultura da região também traz um forte viés econômico e ajudará a potencializar o turismo local e do Espírito Santo. “Foi uma satisfação muito grande participar desse projeto que tem importante papel para o desenvolvimento econômico e social da região”, explicou o gerente de Suprimentos, Celem Garrocho.

A obra foi orçada em torno de R$ 4 milhões e construída na Praça Torii, onde se encontra o tradicional Portal vermelho que marca o diálogo entre a cultura Oriental e Ocidental, Jardim Zen, Escola de Cerâmica e 15 estátuas menores de Buda em meditação. Em tamanho, a estátua gigante de Ibiraçu fica atrás apenas de construções da China e da Tailândia.

O Mosteiro Zen Morro da Vargem foi construído em 1974, sendo o primeiro mosteiro zen-budista da América Latina. Daiju Bitti, monge e abade do templo, foi o idealizador do projeto das estátuas.

Livro Buddha Crédito: Divulgação

Livro "Buddah"

CAMPANHA

Elayne Borel e Mayka Schneider: em tarde de arrecadação de doações para o Albergue Martin Lutero na Loja Vazia 2021 Crédito: Divulgação

DIVERSÃO AO AR LIVRE

Antenado à tendência de promover atividades ao ar livre, Bruno Ferrador acaba de inaugurar mais uma opção de atração infantil no Shopping Vila Velha – o Clubinho Sunset. O projeto traz proposta diferenciada, com atividades lúdicas e culturais no gramado externo do shopping. Com entrada gratuita, o Clubinho tem programação todos os domingos, a partir das 15h. As inscrições devem ser feitas antecipadamente, pelo SAC do Shopping Vila Velha.

DEBATE SOBRE SAÚDE

Liliana Nóbrega e Myrna Serapião Dos Santos, oftalmologistas Crédito: Divulgação

A oftalmologista Liliana Nóbrega reuniu nesta quinta-feira (26) um grupo de reumatologistas para aula exclusiva com a renomada oftalmologista paulista Myrna Serapião dos Santos. Ela falou sobre diagnóstico, terapia, tendências e outros pontos importantes relacionados à síndrome do olho seco.

Os profissionais foram recebidos em ambiente especial, no confortável auditório do Edifício Impacto, onde fica sua clínica, com muito conteúdo técnico e mimos da chef Giana Tonini e do chef patissier Brenno Toledo, além de espumante para brindar a primeira aula presencial pós-pandemia, mesmo que ainda para um grupo reduzido.

"GRÁVIDOS"

Bruno Lopes Machado e Carol Zorzanelli Costa: à espera do Henrique Crédito: Mônica Zorzanelli

DIA NACIONAL DO VOLUNTARIADO

Neste sábado (28), Dia Nacional do Voluntariado, o trabalho desses agentes do bem na sociedade será celebrado com música erudita. No ponto de vacinação no Maanaim de Vitória, a partir das 9h, a Unimed Vitória vai promover um momento de confraternização, respeitando todos os protocolos de segurança e saúde, para agradecer aos colaboradores voluntários por seu empenho na campanha de vacinação da Capital. O evento terá a apresentação do quarteto de cordas da Orquestra de Mulheres do Espírito Santo.

RR NEWS

Caio e Bia Perenzin recebem neste sábado (28), às 16h, na Casa Goiaba, em Bento Ferreira, para comemoração do 1º aniversário de Antônio. Estaremos lá!

Fernanda Lacerda Giacomin celebra seus 15 anos neste sábado, ao lado de amigos, no Condomínio Vila Alpina, no Barro Vermelho. Os pais Carla Lacerda e Jonas Giacomin são os anfitriões da noite. Edna Jabour assina o catering do encontro festivo.

Marianne Pernambuco, Carol Cavalcanti, Claudio Chieppe, Débora e Carol Servante, Juliana Modenese, Renata França, Dudu Pippi, Rodrigo Canal, Cintia Furlani e Bruna Sponfeldner são participantes do Torneio de Beach Tênis Arena Vix Track&Field, neste final de semana, na Curva da Jurema.

A vereadora de Vitória Karla Coser (PT) recebeu em seu gabinete Aroldo Rufino, o primeiro mestre-sala do Carnaval Capixaba pela Unidos da Piedade. E nesta sexta (27), a vereadora seu reuniu com casais de mestre-sala e porta-bandeira na Quadra da Novo Império pra debater um projeto de criação do Dia Municipal do Mestre-Sala, Porta-Bandeira e Porta-Estandarte.