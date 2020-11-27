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Por Vitor Jubini

Sob o olhar do fotógrafo: o Buda gigante de Ibiraçu

"Apesar da imponência, que vai além dos seus 38 metros de altura, não me senti coagido pela escultura. Pelo contrário, o local transmite certa harmonia"

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 17:01

Vitor Jubini

Vitor Jubini

Publicado em 

27 nov 2020 às 17:01

O Buda gigante, novo cartão-postal do Espírito Santo

No último domingo, dia 22 de novembro, tive a oportunidade de visitar o Buda gigante de Ibiraçu, localizado às margens da BR 101. Segundo maior Buda do mundo, a estátua fica localizada na entrada do Mosteiro Zen Budista.

Em meio a um cenário totalmente pacato, o lugar se tornou parada praticamente obrigatória para quem trafega pela BR. Famílias inteiras, grupos de ciclistas e caminhoneiros param lá para uma sessão de fotos ou um mero registro da grande estátua. 

Apesar da imponência, que vai além dos seus 38 metros de altura, não me senti coagido pela escultura. Pelo contrário, o local transmite certa harmonia. Que toda essa peregrinação e admiração de tantos possam despertar efetivamente a paz espiritual que Buda pregava. 

Em tempos tão difíceis e hostis se faz necessário nos voltarmos para uma de suas frases: "Jamais, em todo o mundo, o ódio acabou com o ódio; o que acaba com o ódio é o amor".

#MeuOlhar

Vitor Jubini

Veja as imagens capturadas por drone

O 2º MAIOR BUDA DO MUNDO ESTÁ EM TERRITÓRIO CAPIXABA

Moradores de todos os cantos do Espírito Santo já adotaram o segundo maior Buda do mundo, localizado em Ibiraçu, como patrimônio capixaba. Isso porque os 38 metros da estrutura que começou a ser construída em 2019 é um local de visitação frequente e quase obrigatório aos que por ali passam, na BR 101. O buda gigante foi erguido na Praça Torii, inaugurada em 2004 como forma de comemorar os 30 anos do Mosteiro Zen Morro da Vargem.
Apesar de já decorar o espaço e chamar a atenção dos motoristas, o monumento ainda não foi inaugurado oficialmente. Segundo o monge Daiju Bitti, abade do mosteiro zen budista, a cerimônia está marcada para abril de 2021 e deve contar com a participação de monges do Japão.

COMO FUNCIONA A VISITAÇÃO?

Após meses fechado por conta da pandemia do novo coronavírus, o Mosteiro Zen Budista teve a reabertura liberada em setembro - quando estabelecidas regras para evitar a contaminação. A visitação é permitida sempre aos domingos, a partir de 8h. O número de visitantes está restrito às primeiras 150 pessoas, que devem utilizar máscara e manter o distanciamento de outros.
As regras, como a taxa para entrada no Mosteiro, não são cobradas de quem busca apenas um registro nas proximidades dos monumentos. No local há o grande portal Torii, um Jardim Zen e 15 budas sentados em meditação, além do buda gigante de 38 metros - todos com visitação gratuita e sem horário definido.

CURIOSIDADES

  1. Em comemoração aos 40 anos do Mosteiro, foram colocados na parte mais alta da praça 15 budas sentados em meditação. As esculturas brancas representam o estado de serenidade;
  2. O Buda de Ibiraçu é o maior do Ocidente. Em todo o mundo, o maior está localizado em Hong Kong e tem 42 metros de altura;
  3. De acordo com o monge Daiju Bitti, foi necessária uma equipe de 40 pessoas para construir toda a escultura, contando com engenheiros e artistas;
  4. Para construir o Buda gigante, o ábade do mosteiro estimou o custo total em R$ 4 milhões;

SERVIÇO

Localização: o Mosteiro Zen Morro da Vargem fica no município de Ibiraçu, Norte do Espírito Santo, no km 217 da BR 101. A portaria do Mosteiro é situada a 2 km a partir da Praça do Torii.
Funcionamento: abertura aos domingos, às 8h, e fechamento quando o público alcançar a capacidade máxima permitida - 150 pessoas.
Taxa: R$ 15 para adultos e R$ 5 para crianças de 5 a 10 anos. Grupos com 10 ou mais pessoas devem fazer agendamento prévio pelo telefone 27 3257-3030.

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