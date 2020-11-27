Sob o olhar do fotógrafo: o Buda gigante de Ibiraçu

O Buda gigante, novo cartão-postal do Espírito Santo
No último domingo, dia 22 de novembro, tive a oportunidade de visitar o Buda gigante de Ibiraçu, localizado às margens da BR 101. Segundo maior Buda do mundo, a estátua fica localizada na entrada do Mosteiro Zen Budista.
Em meio a um cenário totalmente pacato, o lugar se tornou parada praticamente obrigatória para quem trafega pela BR. Famílias inteiras, grupos de ciclistas e caminhoneiros param lá para uma sessão de fotos ou um mero registro da grande estátua.
Apesar da imponência, que vai além dos seus 38 metros de altura, não me senti coagido pela escultura. Pelo contrário, o local transmite certa harmonia. Que toda essa peregrinação e admiração de tantos possam despertar efetivamente a paz espiritual que Buda pregava.
Em tempos tão difíceis e hostis se faz necessário nos voltarmos para uma de suas frases: "Jamais, em todo o mundo, o ódio acabou com o ódio; o que acaba com o ódio é o amor".
Veja as imagens capturadas por drone
O 2º MAIOR BUDA DO MUNDO ESTÁ EM TERRITÓRIO CAPIXABA
COMO FUNCIONA A VISITAÇÃO?
CURIOSIDADES
- Em comemoração aos 40 anos do Mosteiro, foram colocados na parte mais alta da praça 15 budas sentados em meditação. As esculturas brancas representam o estado de serenidade;
- O Buda de Ibiraçu é o maior do Ocidente. Em todo o mundo, o maior está localizado em Hong Kong e tem 42 metros de altura;
- De acordo com o monge Daiju Bitti, foi necessária uma equipe de 40 pessoas para construir toda a escultura, contando com engenheiros e artistas;
- Para construir o Buda gigante, o ábade do mosteiro estimou o custo total em R$ 4 milhões;