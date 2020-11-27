Sob o olhar do fotógrafo: o Buda gigante de Ibiraçu

No último domingo, dia 22 de novembro, tive a oportunidade de visitar o Buda gigante de Ibiraçu, localizado às margens da BR 101. Segundo maior Buda do mundo, a estátua fica localizada na entrada do Mosteiro Zen Budista.

Em meio a um cenário totalmente pacato, o lugar se tornou parada praticamente obrigatória para quem trafega pela BR. Famílias inteiras, grupos de ciclistas e caminhoneiros param lá para uma sessão de fotos ou um mero registro da grande estátua.

Apesar da imponência, que vai além dos seus 38 metros de altura, não me senti coagido pela escultura. Pelo contrário, o local transmite certa harmonia. Que toda essa peregrinação e admiração de tantos possam despertar efetivamente a paz espiritual que Buda pregava.

Em tempos tão difíceis e hostis se faz necessário nos voltarmos para uma de suas frases: "Jamais, em todo o mundo, o ódio acabou com o ódio; o que acaba com o ódio é o amor".