Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Às margens da BR 101

Mosteiro de Ibiraçu reabre para visitação com normas de segurança

Visitas estão liberadas aos domingos, a partir das 8 horas. Por hora, o número de visitantes está restrito às primeiras 150 pessoas que chegarem ao local e que estiverem com temperatura corporal inferior a 37 °C

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 12:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 12:10
Construção do Buda na entrada do Mosteiro Zen Budista, em Ibiraçu
Construção do Buda na entrada do Mosteiro Zen Budista, em Ibiraçu Crédito: Ricardo medeiros
Mosteiro de Ibiraçu reabre para visitação com normas de segurança
O Mosteiro Zen Budista, localizado em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, reabriu para visitação neste domingo (13) com limite de pessoas e regras para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. As visitas ao local estavam suspensas por conta da pandemia.
Para os que quiserem conhecer, as visitas são liberadas sempre aos domingos  exceto se chover  a partir das 8 horas. Por hora, o número de visitantes está restrito às primeiras 150 pessoas que chegarem ao local e que estiverem com temperatura corporal inferior a 37 °C. O uso de máscara é obrigatório, bem como o distanciamento entre visitantes e monitores.
Como medida de prevenção à Covid-19, o mosteiro pede ainda que o visitante leve álcool gel 70% para higienização das mãos e que não vá ao local se estiver com sintomas gripais.
E quem passa pela BR 101, em Ibiraçu, é impossível não notar a beleza do buda gigante  instalado às margens da rodovia e fixado ao lado de outros 15 budas menores. Imagens postadas nas redes sociais no último fim de semana dão a impressão de que a obra, que começou no ano passado, foi concluída.
A previsão era de que a construção terminasse neste mês de setembro. A reportagem de A Gazeta tentou contato com o Mosteiro Zen Morro da Vargem, responsável pela construção do Buda, para saber se a obra, de fato, já foi concluída. Assim que houver retorno da demanda este texto será atualizado.
O monumento, que recebeu o nome de "Grande Buda", está instalado na Praça Torii e tem acesso livre aos visitantes. Com mais de 30 metros de altura, o buda gigante tem o mesmo tamanho do Cristo redentor, no Rio de Janeiro, e é considerado o maior buda do mundo ocidental.

Construção do Buda de Ibiraçu

SERVIÇO:

Localização: o Mosteiro Zen Morro da Vargem fica no município de Ibiraçu, Norte do Estado, no km 217 da BR 101. A portaria do Mosteiro é situada a 2 km a partir da Praça do Tôrii.
Funcionamento: Abertura aos domingos, às 8h, e fechamento quando o público chegar a 150 pessoas
Taxa de manutenção: R$ 15 (adultos) e R$ 5 (crianças de 5 a 10 anos). Grupos com 10 pessoas ou mais devem fazer o agendamento pelo telefone 27 3257-3030

Veja Também

Primavera vai começar com frente fria no ES, dizem meteorologistas

Novo ciclone bomba no litoral pode provocar ventos fortes no ES

Praia da Costa fica lotada na véspera da migração para risco baixo de Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Imagem de destaque
Grupo Águia Branca bate recorde de venda de carros em março

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados