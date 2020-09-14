Construção do Buda na entrada do Mosteiro Zen Budista, em Ibiraçu Crédito: Ricardo medeiros

Your browser does not support the audio element. Mosteiro de Ibiraçu reabre para visitação com normas de segurança

O Mosteiro Zen Budista, localizado em Ibiraçu , no Norte do Espírito Santo, reabriu para visitação neste domingo (13) com limite de pessoas e regras para evitar a contaminação pelo novo coronavírus . As visitas ao local estavam suspensas por conta da pandemia.

Para os que quiserem conhecer, as visitas são liberadas sempre aos domingos  exceto se chover  a partir das 8 horas. Por hora, o número de visitantes está restrito às primeiras 150 pessoas que chegarem ao local e que estiverem com temperatura corporal inferior a 37 °C. O uso de máscara é obrigatório, bem como o distanciamento entre visitantes e monitores.

Como medida de prevenção à Covid-19, o mosteiro pede ainda que o visitante leve álcool gel 70% para higienização das mãos e que não vá ao local se estiver com sintomas gripais.

E quem passa pela BR 101, em Ibiraçu , é impossível não notar a beleza do buda gigante  instalado às margens da rodovia e fixado ao lado de outros 15 budas menores. Imagens postadas nas redes sociais no último fim de semana dão a impressão de que a obra, que começou no ano passado, foi concluída.

A Gazeta tentou contato com o Mosteiro Zen Morro da Vargem, responsável pela construção do Buda, para saber se a obra, de fato, já foi concluída. Assim que houver retorno da demanda este texto será atualizado. A previsão era de que a construção terminasse neste mês de setembro. A reportagem detentou contato com o Mosteiro Zen Morro da Vargem, responsável pela construção do Buda, para saber se a obra, de fato, já foi concluída. Assim que houver retorno da demanda este texto será atualizado.

O monumento, que recebeu o nome de "Grande Buda", está instalado na Praça Torii e tem acesso livre aos visitantes. Com mais de 30 metros de altura, o buda gigante tem o mesmo tamanho do Cristo redentor, no Rio de Janeiro, e é considerado o maior buda do mundo ocidental.

Construção do Buda de Ibiraçu

SERVIÇO:

Localização: o Mosteiro Zen Morro da Vargem fica no município de Ibiraçu, Norte do Estado, no km 217 da BR 101. A portaria do Mosteiro é situada a 2 km a partir da Praça do Tôrii.

Funcionamento: Abertura aos domingos, às 8h, e fechamento quando o público chegar a 150 pessoas