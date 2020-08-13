FOTOS ' Buda gigante no ES deve ficar pronto em setembro

Construção do Buda na entrada do Mosteiro Zen Budista, em Ibiraçu Crédito: Ricardo Medeiros

De longe, já possível observar os encantos do novo ponto turístico do Espírito Santo . Localizado às margens da BR 101, na cidade de Ibiraçu , no Norte do Estado, a construção do buda gigante chama a atenção. A previsão, segundo o Mosteiro Zen Budista, é que as obras sejam concluídas em setembro deste ano.

O monumento está sendo construído na Praça Torii, que faz parte do Mosteiro Zen Budista de Ibiraçu. Erguido às margens de uma rodovia federal, o buda gigante possui cerca de 30 metros, o que equivale a um prédio de 10 andares. A escultura será o maior buda do Ocidente, segundo o abade Daiju - em entrevista concedida antes da pandemia -, e a segunda maior do mundo.

Nas imagens feitas pelo fotógrafo de A Gazeta, Ricardo Medeiros, nesta quarta-feira (12), é possível admirar o buda gigante de vários ângulos. A obra se destaca em meio à paisagem e pode ser vista, principalmente, por quem passa pela rodovia.

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Construção do Buda de Ibiraçu

VISITAS PROIBIDAS

As visitas ao Mosteiro Zen Budista, no alto do Morro da Vargem, estão proibidas desde o início da pandemia. Porém, não há como controlar a ida de turistas no local  principalmente na entrada  onde estão o portal, o buda gigante e os budas menores, além da fábrica de cerâmica, todos na Praça Torii. Aos fins de semana, especialmente, o local é muito procurado por quem passa pela rodovia federal por ser um ponto turístico capixaba.