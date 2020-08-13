Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fase final

FOTOS ' Buda gigante no ES deve ficar pronto em setembro

De acordo com o Mosteiro Zen Budista de Ibiraçu, a previsão é que as obras sejam concluídas em setembro. As visitas ao mosteiro estão proibidas devido à pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 13:09

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 13:09

Construção do Buda na entrada do Mosteiro Zen Budista, em Ibiraçu
Construção do Buda na entrada do Mosteiro Zen Budista, em Ibiraçu Crédito: Ricardo Medeiros
De longe, já possível observar os encantos do novo ponto turístico do Espírito Santo. Localizado às margens da BR 101, na cidade de Ibiraçu, no Norte do Estado, a construção do buda gigante chama a atenção. A previsão, segundo o Mosteiro Zen Budista, é que as obras sejam concluídas em setembro deste ano.
O monumento está sendo construído na Praça Torii, que faz parte do Mosteiro Zen Budista de Ibiraçu. Erguido às margens de uma rodovia federal, o buda gigante possui cerca de 30 metros, o que equivale a um prédio de 10 andares. A escultura será o maior buda do Ocidente, segundo o abade Daiju - em entrevista concedida antes da pandemia -, e a segunda maior do mundo.

Veja Também

Obras e pandemia: mosteiro pede que população não visite buda gigante no ES

Nas imagens feitas pelo fotógrafo de A Gazeta, Ricardo Medeiros, nesta quarta-feira (12), é possível admirar o buda gigante de vários ângulos. A obra se destaca em meio à paisagem e pode ser vista, principalmente, por quem passa pela rodovia.

VEJA AS FOTOS

Construção do Buda de Ibiraçu

VISITAS PROIBIDAS

As visitas ao Mosteiro Zen Budista, no alto do Morro da Vargem, estão proibidas desde o início da pandemia. Porém, não há como controlar a ida de turistas no local  principalmente na entrada  onde estão o portal, o buda gigante e os budas menores, além da fábrica de cerâmica, todos na Praça Torii. Aos fins de semana, especialmente, o local é muito procurado por quem passa pela rodovia federal por ser um ponto turístico capixaba.

Veja Também

Buda gigante de Ibiraçu terá mesma altura do Cristo Redentor no RJ

Fotos: 2º maior do mundo, Buda gigante de Ibiraçu segue em construção

Entretanto, o pedido do mosteiro é para que todos deixem para visitar o espaço após a conclusão das obras, previstas para o próximo mês. O mosteiro reforçou também a necessidade de se fazer o isolamento social, evitando aglomerações desnecessárias, principalmente neste momento de pandemia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente atropelada na Leitão da Silva perdeu a mãe da mesma forma em Vitória
Imagem de destaque
As variações genéticas que podem indicar quem perde mais peso com uso de canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
O que astronautas da Artemis 2 trazem de viagem à Lua: 'A parte boa está voltando com a gente'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados