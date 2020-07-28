Obras e pandemia: mosteiro pede que população não visite buda gigante no ES

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O Mosteiro informa que está realizando obras de reformulação na Praça Torii, onde se encontra a estátua do Grande Buda. A previsão é de que as obras sejam finalizadas no mês de setembro. Então, pedimos a todos que deixem para visitar o espaço após a conclusão dos trabalhos. Dessa forma, além de evitar os transtornos gerados pelas obras, evitaremos também aglomerações desnecessárias nesse momento de pandemia. #buda #gigante #statue #arte #proporção #zen #zazen #mosteirozen #fiqueemcasa #stayathome