Obras e pandemia - mosteiro pede que população não visite buda gigante no ES
O Mosteiro Zen Budista, localizado às margens da BR 101 Norte, em Ibiraçu, usou as redes sociais para pedir que os visitantes não se desloquem até a Praça Torii pelo menos até o fim de setembro. O local, que conta com a construção do maior buda no Ocidente, passa por reformas, por isso a visitação não é recomendada agora.
Além das intervenções, o comunicado do mosteiro reforça o pedido para evitar aglomerações, já que a pandemia do novo coronavírus não está controlada no Espírito Santo, desta forma o isolamento social ainda é recomendado.
As visitas ao Mosteiro Zen Budista, no alto do Morro da Vargem, estão proibidas desde o início da pandemia. Porém, não há como controlar a ida de turistas no local principalmente na entrada onde estão o portal, o buda gigante e também os budas menores, além da fábrica de cerâmica, todos na Praça Torii. Aos fins de semana, especialmente, o local é muito procurado por quem passa pela rodovia federal por ser um ponto turístico capixaba.
QUASE PRONTO
A pandemia do novo coronavírus, inclusive, atrasou a inauguração oficial do buda gigante. A obra está no estágio final e concentra-se agora no pedestal da estrutura, onde foi feita uma flor de lótus na qual o símbolo religioso está acomodado.
Com cerca de 30 metros o que equivale a um prédio de 10 andares a escultura será o maior buda do Ocidente, segundo o idealizador do projeto, o abade Daiju. O buda de Ibiraçu, inclusive, será o segundo maior do mundo, atrás apenas do construído em Hong Kong, na China, que tem 34 metros de altura. Ainda não foi definida uma data para a inauguração oficial do monumento.