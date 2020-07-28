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Obras e pandemia: mosteiro pede que população não visite buda gigante no ES

Localizado às margens da BR 101 Norte, em Ibiraçu, local é muito procurado por turistas. A Praça Torii, onde é construído o Buda Gigante, passa por reforma que só deverá ser concluída em setembro

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 11:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 11:55
Mosteiro
A construção do Buda Gigante está praticamente finalizada no Mosteiro Zen Budista Crédito: Reprodução/Instagram
Obras e pandemia - mosteiro pede que população não visite buda gigante no ES
O Mosteiro Zen Budista, localizado às margens da BR 101 Norte, em Ibiraçu, usou as redes sociais para pedir que os visitantes não se desloquem até a Praça Torii pelo menos até o fim de setembro. O local, que conta com a construção do maior buda no Ocidente, passa por reformas, por isso a visitação não é recomendada agora.

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Além das intervenções, o comunicado do mosteiro reforça o pedido para evitar aglomerações, já que a pandemia do novo coronavírus não está controlada no Espírito Santo, desta forma o isolamento social ainda é recomendado.
As visitas ao Mosteiro Zen Budista, no alto do Morro da Vargem, estão proibidas desde o início da pandemia. Porém, não há como controlar a ida de turistas no local  principalmente na entrada  onde estão o portal, o buda gigante e também os budas menores, além da fábrica de cerâmica, todos na Praça Torii. Aos fins de semana, especialmente, o local é muito procurado por quem passa pela rodovia federal por ser um ponto turístico capixaba.
Data: 10/01/2020 - ES - Ibiraçu - Construção do Buda na entrada do Mosteiro Zen Budista, em Ibiraçu - Editoria: Cidades - Fernando Madeira - GZ
O Mosteiro Zen Budista fica no KM 217 da BR 101 Norte, em Ibiraçu  Crédito: Fernando Madeira

QUASE PRONTO

A pandemia do novo coronavírus, inclusive, atrasou a inauguração oficial do buda gigante. A obra está no estágio final e concentra-se agora no pedestal da estrutura, onde foi feita uma flor de lótus na qual o símbolo religioso está acomodado.
Com cerca de 30 metros  o que equivale a um prédio de 10 andares  a escultura será o maior buda do Ocidente, segundo o idealizador do projeto, o abade Daiju. O buda de Ibiraçu, inclusive, será o segundo maior do mundo, atrás apenas do construído em Hong Kong, na China, que tem 34 metros de altura. Ainda não foi definida uma data para a inauguração oficial do monumento.

Construção de Buda gigante em Ibiraçu

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