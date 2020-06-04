Pandemia do coronavírus atrasa construção do Buda Gigante em Ibiraçu

Buda Gigante em Ibiraçu segue em construção Crédito: Alberto Borém

Por conta do novo coronavírus, o número de pessoas trabalhando na construção foi reduzido e o processo, consequentemente, desacelerado. O monumento, quando pronto, terá 38 metros de altura, sendo que desses, três metros são de pedestal.

Caso fosse considerada apenas a figura religiosa em si, a título de comparação, o Buda capixaba seria maior que o Cristo Redentor, principal cartão postal do Rio de Janeiro , já que a estátua budista terá 35 metros, ao passo que o símbolo cristão carioca chega a 30 metros, sem contar com o pedestal.

ASPECTOS RELIGIOSOS

De acordo com a autoridade religiosa, o símbolo não deverá compor um lugar de devoção, mas será um monumento de arte. Apesar disso, fará parte dos Caminhos da Sabedoria, um trajeto espiritual com 108 quilômetros de extensão, que combina elementos cristãos com a filosofia budista. Tudo foi correndo naturalmente, não foi um projeto pré-pensado, foi uma coisa meio de milagre, foi aparecendo e fomos fazendo. Vejo que é uma missão que temos que cumprir e esperamos que resulte em benefícios para as pessoas da região, ressaltou o monge Daiju Bitti, do Mosteiro Zen Morro da Vargem, em entrevista concedida à reportagem, em fevereiro.

Ao lado do Buda será construída uma capela cristã, para estabelecer o diálogo entre as religiões. Viemos trabalhando este conceito há anos e não se trata simplesmente de ser ecumênico, mas de gerar o diálogo mesmo, de encontrar coisas em comum, fortalecer a tolerância, isso é muito importante. Nos Caminhos da Sabedoria temos templos e igrejas, por exemplo. Foi o primeiro caminho espiritual do Brasil, inaugurado em 1987, antes mesmo dos Passos de Anchieta. O Buda será um dos pontos deste caminho que oferece a beleza da área rural, com cachoeiras, rios e capelas muito bonitas.