O subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, concedeu entrevista à TV Gazeta nesta quinta-feira (04) Crédito: Reprodução / TV Gazeta

800 vidas interrompidas pelaBom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta quinta-feira (4). Por dois dias seguidos o Espírito Santo registrou o maior número de mortes desde que começou a pandemia do novo coronavírus. A elevação constante e diária dos números  com 34 óbitos somente nas 24 últimas horas  faz com que o Estado se aproxime da marca depela Covid-19 até o próximo fim de semana. Esta é a previsão dada pelo subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista ao, da, na manhã desta quinta-feira (4).

Temos atualmente quase 700 óbitos (698) confirmados, outros 62 estão em investigação e a previsão de chegarmos à marca de 800 mortes até o fim de semana está se confirmando, salientou o representante da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Segundo Reblin, o que contribuiu perigosamente para o crescimento ininterrupto de óbitos é a velocidade de propagação da doença.

A situação é grave e os números aumentam. Temos uma taxa alta de transmissão pelo que inquérito sorológico do Espírito Santo demonstrou até aqui. A cada 10 pessoas contaminadas transmitem para outras 18, disse o subsecretário.

Your browser does not support the audio element. ES pode chegar a 800 mortes por Covid-19 até o fim de semana, diz subsecretário

"FICAR EM CASA É A VACINA"

Diante desse quadro perigoso, Luiz Carlos Reblin voltou a apelar para que os capixabas permaneçam dentro de casa.

Primeiro faço o apelo para a conscientização das pessoas. Não há vacina ou medicamento para ser aplicada em uma pessoa. A nossa vacina é permanecer em casa, pois só assim conseguimos reduzir esses números. Então precisamos contar com a participação de toda a sociedade, pediu.

POSSIBILIDADE DE LOCKDOWN

82% e, na 87%, números que mostram que a capacidade de atendimento atual está perto do limite. A atualização mais recente mostra que a taxa de ocupação dos leitos do Estado está eme, na Grande Vitória , fica próxima de, números que mostram que a capacidade de atendimento atual está perto do limite.

De acordo com Reblin, nesta semana o Espírito Santo recebeu 100 novos ventiladores (respiradores mecânicos) , que já estão sendo montados e preparados para serem distribuídos nos hospitais públicos. Isso, contudo, não é garantia de respiro para a capacidade de atendimento, porém deixarão o Estado momentaneamente com uma taxa mais segura para atender a quem necessite de vaga em UTI.

O Hospital Dr Jayme Santos Neves é referência no suporte aos pacientes com Covid-19 na Grande Vitória Crédito: Luciney Araújo

O que também preocupa o subsecretário e faz com que o Estado ou algumas cidade e regiões caminhem para um fechamento total é a taxa de isolamento. Atualmente ela se encontra próxima de 50%, um percentual baixo, como explicado por Reblin.