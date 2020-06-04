Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

ES pode chegar a 800 mortes por Covid-19 até o fim de semana, diz subsecretário

Quadro de óbitos pelo novo coronavírus segue em crescimento e deve fazer o Estado atingir a triste marca já nos próximos dias. A previsão é do subsecretário de Vigilância em Saúde da Sesa, Luiz Carlos Reblin
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 09:48

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 09:48

O subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista à TV Gazeta
O subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, concedeu entrevista à TV Gazeta nesta quinta-feira (04) Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Por dois dias seguidos o Espírito Santo registrou o maior número de mortes desde que começou a pandemia do novo coronavírus. A elevação constante e diária dos números  com 34 óbitos somente nas 24 últimas horas  faz com que o Estado se aproxime da marca de 800 vidas interrompidas pela Covid-19 até o próximo fim de semana. Esta é a previsão dada pelo subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta quinta-feira (4).
Temos atualmente quase 700 óbitos (698) confirmados, outros 62 estão em investigação e a previsão de chegarmos à marca de 800 mortes até o fim de semana está se confirmando, salientou o representante da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Veja Também

As estratégias da única cidade do ES ainda sem caso de coronavírus

Proporcionalmente, ES tem mais mortes e casos de Covid do que SP nos últimos dias

"Estamos definindo as medidas para o risco extremo", diz Casagrande

Segundo Reblin, o que contribuiu perigosamente para o crescimento ininterrupto de óbitos é a velocidade de propagação da doença.
A situação é grave e os números aumentam. Temos uma taxa alta de transmissão pelo que inquérito sorológico do Espírito Santo demonstrou até aqui. A cada 10 pessoas contaminadas transmitem para outras 18, disse o subsecretário.
ES pode chegar a 800 mortes por Covid-19 até o fim de semana, diz subsecretário

"FICAR EM CASA É A VACINA"

Diante desse quadro perigoso, Luiz Carlos Reblin voltou a apelar para que os capixabas permaneçam dentro de casa.
Primeiro faço o apelo para a conscientização das pessoas. Não há vacina ou medicamento para ser aplicada em uma pessoa. A nossa vacina é permanecer em casa, pois só assim conseguimos reduzir esses números. Então precisamos contar com a participação de toda a sociedade, pediu.

POSSIBILIDADE DE LOCKDOWN

A atualização mais recente mostra que a taxa de ocupação dos leitos do Estado está em 82% e, na Grande Vitória, fica próxima de 87%, números que mostram que a capacidade de atendimento atual está perto do limite.
De acordo com Reblin, nesta semana o Espírito Santo recebeu 100 novos ventiladores (respiradores mecânicos), que já estão sendo montados e preparados para serem distribuídos nos hospitais públicos. Isso, contudo, não é garantia de respiro para a capacidade de atendimento, porém deixarão o Estado momentaneamente com uma taxa mais segura para atender a quem necessite de vaga em UTI.
Hospital Dr Jayme Santos Neves possui contêineres para atender ao provável aumento da demanda para os casos de Covid-19
O Hospital Dr Jayme Santos Neves é referência no suporte aos pacientes com Covid-19 na Grande Vitória Crédito: Luciney Araújo
O que também preocupa o subsecretário e faz com que o Estado ou algumas cidade e regiões caminhem para um fechamento total é a taxa de isolamento. Atualmente ela se encontra próxima de 50%, um percentual baixo, como explicado por Reblin.
A liberação do comércio em dias alternados e o funcionamento dos shoppings mantiveram a taxa de isolamento no mesmo patamar, não houve piora no quadro de circulação de pessoas, que hoje gira em torno de 47%. Mas precisamos chegar a 55% pelo menos. Se não chegarmos, é muito provável que nossa capacidade de atendimento hospitalar não tenha mais capacidade de atender a quem necessite de internação. Somado as mortes e casos, isso vai aproximar uma região ou o município do risco extremo. Quando isso acontece, segundo a matriz de risco que está em vigor no ES, as medidas serão mais restritivas. Esperamos não chegar a esse ponto, mas se for preciso era será adotada. Por isso pedimos que as pessoas fiquem em casa, finalizou.

MAIS CORONAVÍRUS

Coronavírus no ES: Região Metropolitana tem só 50 leitos de UTI livres

Comércio vai sofrer impacto com novo resultado da matriz de risco no ES

ES recebe mais 100 respiradores para pacientes com Covid-19

Com recorde de novos casos, ES tem mais de 82% das UTIs ocupadas

Velocidade de novos casos e mortes por Covid-19 dispara no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Novo navio-plataforma da Petrobras no ES deve atingir pico de produção neste ano
Imagem de destaque
Paredão do BBB 26: Ana Paula, Juliano ou Jordana? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: Venda Nova ganha primeiro Distrito Turístico do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados