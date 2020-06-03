Velocidade de novos casos e mortes por Covid-19 dispara no ES

Sepultamento de vítima da Covid-19 no cemitério Boa Vista, em Maruípe Crédito: Vitor Jubini

Caso a velocidade de contágio não diminua, em 15 dias o Estado pode dobrar o número atual de mortes, alcançando algo em torno de 1,4 mil pessoas, isso ainda se o sistema de saúde não entrar em colapso. Do contrário, a quantidade de óbitos será ainda maior.

A projeção é de Etereldes Gonçalves Júnior, professor do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e um dos representantes da instituição no núcleo de assessoramento técnico ao governo do Estado nos assuntos relacionados à Covid-19.

A estimativa do professor leva em consideração a taxa de transmissão da doença que, no espaço de 15 dias entre as duas etapas do inquérito sorológico realizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , passou de 1,71 para 1,85. Estes indicadores representam a quantidade de pessoas infectadas por cada doente.

Em uma análise dos dados feita pela equipe em que Etereldes atua, até o dia 15 de junho o Espírito Santo poderá superar os 1,4 mil mortos. "Estamos num momento de ascensão acelerada. Temos uma taxa muito alta e, a cada décimo que sobe, são mais casos e morte", aponta.

E, mesmo com uma projeção tão ruim, ainda não se trata do pior cenário. O professor explica que o número de mortes estimado considera que todas as pessoas que eventualmente precisem de atendimento médico, vão recebê-lo. Contudo, se a pressão sobre o sistema de saúde for elevada a ponto de não haver mais leitos para internação, os óbitos vão aumentar.

"Podemos ter duas semanas pela frente bastante duras. As pessoas que estão morrendo hoje não é por falta de atendimento. As previsões não consideram o colapso do sistema, o que elevaria consideravelmente a quantidade de óbitos", ressalta Etereldes.

DISTANCIAMENTO E IMUNIZAÇÃO

O número de casos e mortes registrados só vai começar a reduzir quando a taxa de transmissão for abaixo de 1, quer dizer, quando cada doente infectar o equivalente a menos de uma pessoa. Para tanto, segundo o professor Etereldes, são duas as opções disponíveis atualmente: distanciamento social e imunidade de rebanho.

O isolamento é um recurso que todos os organismos de Saúde recomendam, bem como o governo do Estado tem insistido para que a população adote esse comportamento a fim de desacelerar a transmissão da Covid-19 e evitar medidas mais rigorosas para o controle da doença.

Já a imunidade rebanho é aquela alcançada quando boa parte da população já contraiu determinada doença e, assim, diminui a circulação do vírus. Contudo, aponta Etereldes, para a Covid-19 ainda não há um percentual definido para conseguir essa imunização, embora alguns locais tenham obtido resultado a partir da contaminação de 30% dos habitantes. O problema é que, caso o Estado tenha que alcançar 1,2 milhão de infectados (30%) para começar a reduzir a transmissão, o número de mortes também vai crescer.

LOCKDOWN

Pelas análises do professor, o distanciamento é o que possibilitará a redução sem tantas perdas. Por esse motivo, em sua opinião, a adoção do lockdown (bloqueio total de atividades) não deve demorar mais, sob risco de a medida se tornar inócua. Para justificar sua avaliação, Etereldes usa uma metáfora.