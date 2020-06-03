Coronavírus no ES: Região Metropolitana tem só 50 leitos de UTI livres

Disponibilidade dos leitos já inclui as expansões feitas no setor privado e filantrópico do Estado

é a taxa de ocupação geral da Região Metropolitana de Saúde do Espírito Santo

No que diz respeitos à disponibilidade de leitos de enfermaria, a Região Metropolitana de Saúde também apresenta o pior cenário do Espírito Santo, com uma taxa de ocupação de 72,19%. Do total de 507 estruturas ofertadas, 366 estão ocupadas e 141 livres.