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Avanço do coronavírus

'Teremos 22 a 33 óbitos por dia', diz secretário de Saúde do ES

A previsão considerou que, nesta terça-feira (02), havia 529 pacientes internados em UTIs, somando a rede pública e a privada, e que, deste total, 60% estão em ventilação mecânica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 14:00

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 14:00

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista à TV Gazeta nesta quinta-feira (28)
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista à TV Gazeta nesta quinta-feira (28) Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Secretário de Estado da Saúde do Governo do Espírito Santo, Nésio Fernandes, publicou na conta que possui no Twitter que, nos próximos dias, o número de óbitos pela Covid-19 deve ser de 22 a 33 por dia no Estado. A previsão levou em consideração que nesta terça-feira (02) havia 529 pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), somando os hospitais da rede pública e a privada, e que, deste total, 60% estão em ventilação mecânica. Destes, 65% a 70% devem evoluir a óbito, considerando o tempo de permanência em UTI que é de 7 a 9 dias, segundo ele. 
Em sequência de postagens, o secretário informou ainda que, em média, a cada 20 pacientes internados por dia em enfermaria, um evolui à ventilação mecânica. Neste sentido, frisou a importância do isolamento social: "Não vamos vencer a pandemia no leito de UTI. A pandemia será derrotada fora do hospital: no distanciamento social com medidas econômicas que sustentem o povo vulnerável e a economia".
Nesta terça-feira (02) o Espírito Santo registrou novo recorde de mortes em decorrência da pandemia do novo coronavírus, em um período de 24 horas. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram confirmados 26 óbitos no período, chegando ao total de 664 pessoas que não resistiram à doença. O número de casos registrados pelo Painel Covid apontou 15.151 casos da doença.
Também nesta terça-feira (02) foi informada da situação crítica que se encontra a demanda por UTI nos hospitais públicos e privados em todo o Estado, o qual tem taxa de ocupação de 82,43% dos 575 disponíveis. Na Grande Vitória a situação é ainda mais alarmante, com percentual de 89,40% dos 415 espaços disponíveis em UTI.

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