'Teremos 22 a 33 óbitos por dia', diz secretário de Saúde do ES

No dia 2 de junho: 529 pcts em UTI, rede pública e privada, destes 60% em ventilação mecânica, destes 65-70% vão evoluir a óbito, considerando tempo de permanência em UTI de 7-9 dias, teremos 22-33 óbitos/dia.

Em sequência de postagens, o secretário informou ainda que, em média, a cada 20 pacientes internados por dia em enfermaria, um evolui à ventilação mecânica. Neste sentido, frisou a importância do isolamento social: "Não vamos vencer a pandemia no leito de UTI. A pandemia será derrotada fora do hospital: no distanciamento social com medidas econômicas que sustentem o povo vulnerável e a economia".