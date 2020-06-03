Com recorde de novos casos, ES tem mais de 82% das UTIs ocupadas
Nesta quarta-feira (3), a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) teve um pequeno aumento e atingiu os 82,69% no Espírito Santo. A menor oferta de vagas para novos pacientes graves restam apenas 99 também veio acompanhada de recorde no número de casos confirmados: foram 970 nas últimas 24 horas.
Conforme a atualização realizada no final desta tarde (03) pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a situação também ficou mais crítica no que diz respeito aos leitos de enfermaria, cuja ocupação passou de 62,18% para 68,54%. Ou seja, das 623 vagas ofertadas, 427 já estão ocupadas.
Ao longo do território capixaba, o cenário mais grave ainda é o da Região Metropolitana, onde a taxa geral de ocupação é de quase 79,22% e só há assistência disponível em UTI para mais 50 pacientes o que significa que 87,86% desses leitos já contam com pessoas que lutam contra a Covid-19.