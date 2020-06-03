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Com recorde de novos casos, ES tem mais de 82% das UTIs ocupadas

Estado registrou 970 confirmações nas últimas 24 horas e aumento na ocupação hospitalar; situação mais crítica é a da Região Metropolitana com apenas 50 vagas livres
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 18:10

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 18:10

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Na Região Metropolitana, há apenas 50 vagas em leitos de UTI disponíveis nesta terça-feira (3) Crédito: Reprodução/TV
Com recorde de novos casos, ES tem mais de 82% das UTIs ocupadas
Nesta quarta-feira (3), a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) teve um pequeno aumento e atingiu os 82,69% no Espírito Santo. A menor oferta de vagas para novos pacientes graves  restam apenas 99  também veio acompanhada de recorde no número de casos confirmados: foram 970 nas últimas 24 horas.
Conforme a atualização realizada no final desta tarde (03) pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a situação também ficou mais crítica no que diz respeito aos leitos de enfermaria, cuja ocupação passou de 62,18% para 68,54%. Ou seja, das 623 vagas ofertadas, 427 já estão ocupadas.
Ao longo do território capixaba, o cenário mais grave ainda é o da Região Metropolitana, onde a taxa geral de ocupação é de quase 79,22% e só há assistência disponível em UTI para mais 50 pacientes  o que significa que 87,86% desses leitos já contam com pessoas que lutam contra a Covid-19.

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