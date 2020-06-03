Serra disponibiliza hotel para isolamento de idosos e deficientes

Idosos e pessoas com deficiência que moram na cidade da Serra agora têm a chance de buscar isolamento social, caso não tenham condições de realizá-lo dentro das próprias casas. A ideia é abrigar, principalmente, casos confirmados do novo coronavírus. Por enquanto, são 30 vagas disponibilizadas pelo município.
No entanto, aqueles que não possuem a Covid-19, mas convivem com alguém que tenha diagnóstico suspeito ou positivo para a doença, também poderão acionar o programa, caso não tenham como se proteger e, por isso, se enquadrem em uma condição chamada de vulnerabilidade domiciliar.
Ao longo dos próximos seis meses, o programa pretende beneficiar 300 pessoas. Para ser selecionado, o morador passará por exames. Confirmado o contágio, ele será isolado em um hotel em Manguinhos por, pelo menos, 14 dias período, em média, que os doentes leves precisam para se recuperarem e serem liberados para voltar ao convívio social.
Após essas duas semanas de isolamento, novos testes serão realizados para verificar se a pessoa já se curou da doença e assegurar a devida reintegração. Durante o isolamento, as pessoas isoladas contarão com uma equipe de profissionais, composta por cuidador, técnico em enfermagem, psicólogo e assistente social.
O transporte até o local será feito por uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde e quatro idosos já estão hospedados no Hotel Praia Sol desde essa segunda-feira (1). Para disponibilizar a hospedagem, a Prefeitura de Serra informou que o município fez um contrato de aproximadamente R$ 1,2 milhão.
COMO SE INSCREVER PARA O ISOLAMENTO NO HOTEL
Ao se enquadrar dentro do perfil atendido pelo programa, os interessados em solicitar uma vaga no programa de isolamento do município da Serra devem entrar em contato com um dos dois Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) abaixo, por telefone ou e-mail.
Creas Parque Residencial Laranjeiras
- Telefone: (27) 3328-6717
- E-mail: [email protected]
- Telefone: (27) 3291-5521
- E-mail: [email protected]