Serra disponibiliza hotel para isolamento de idosos e deficientes

Programa da Prefeitura de Serra espera beneficiar 300 pessoas ao longo de seis meses Crédito: Guilherme Ferrari

Idosos e pessoas com deficiência que moram na cidade da Serra agora têm a chance de buscar isolamento social, caso não tenham condições de realizá-lo dentro das próprias casas. A ideia é abrigar, principalmente, casos confirmados do novo coronavírus . Por enquanto, são 30 vagas disponibilizadas pelo município.

No entanto, aqueles que não possuem a Covid-19, mas convivem com alguém que tenha diagnóstico suspeito ou positivo para a doença, também poderão acionar o programa, caso não tenham como se proteger e, por isso, se enquadrem em uma condição chamada de vulnerabilidade domiciliar.

Ao longo dos próximos seis meses, o programa pretende beneficiar 300 pessoas. Para ser selecionado, o morador passará por exames. Confirmado o contágio, ele será isolado em um hotel em Manguinhos por, pelo menos, 14 dias  período, em média, que os doentes leves precisam para se recuperarem e serem liberados para voltar ao convívio social.

Após essas duas semanas de isolamento, novos testes serão realizados para verificar se a pessoa já se curou da doença e assegurar a devida reintegração. Durante o isolamento, as pessoas isoladas contarão com uma equipe de profissionais, composta por cuidador, técnico em enfermagem, psicólogo e assistente social.

O transporte até o local será feito por uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde e quatro idosos já estão hospedados no Hotel Praia Sol desde essa segunda-feira (1). Para disponibilizar a hospedagem, a Prefeitura de Serra informou que o município fez um contrato de aproximadamente R$ 1,2 milhão.

COMO SE INSCREVER PARA O ISOLAMENTO NO HOTEL