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Possibilidade de  lockdown

'Estamos definindo as medidas para o risco extremo', diz Casagrande

O risco extremo é o nível que exigirá a decretação do lockdown - bloqueio total das atividades -  e tem pesado desde que a taxa de ocupação de leitos chegou aos 80%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 19:55

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 19:55

Renato Casagrande em pronunciamento nesta segunda-feira (1º)
Renato Casagrande em pronunciamento nesta segunda-feira (1º) Crédito: Reprodução
As projeções da matriz de risco tem feito o governo do Espírito Santo se preparar para a implementação do lockdown - o bloqueio total das atividades. Em pronunciamento na tarde desta quarta-feira (03), o governador Renato Casagrande descreveu que está sendo realizado um planejamento de regras, que será aplicado quando um município entrar no risco extremo - nível mais alto de proliferação do coronavírus, de acordo com a matriz de risco. 
A matriz de risco reúne variáveis como a taxa de isolamento, de contaminados pelo vírus e letalidade, por município, que calculados junto ao índice de ocupação de leitos de UTI e enfermaria, geram uma classificação para cada cidade em quatro níveis: risco baixo, risco moderado, risco alto e risco extremo. 
Atualmente, 12 municípios do Espírito Santo estão no nível alto de risco de contágio pelo novo coronavírus. A classificação tem influência direta no  comércio, que está funcionando de segunda a sexta-feira, com dias alternados para cada tipo de produto. 

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"Esta semana vamos orientar a  não abertura de comércio aos sábados para mais 52 municípios que irão para o risco alto e moderado. Não teremos mais nenhum município em risco baixo. Esperamos manter  o funcionamento mínimo, apesar da pressão sobre o sistema de saúde estar muito forte", observou o governador.
Casagrande também informou que a Sala de Situação está discutindo o formato do lockdown caso seja necessário.  "Estamos definindo medidas de risco extremo, pois já temos como é o funcionamento para o risco  baixo, moderado e alto. Para o município evitar chegar ao risco extremo, de acordo com a matriz de risco,  deverá reduzir sua letalidade, a incidência de coronavírus. Da mesma forma, ele tem mais liberdade para atividades econômicas. Se o isolamento é baixo, a letalidade alta e o número de notificações também, a atividade econômica será cada vez mais  limitada. Estamos nos esforçando de forma extraordinária", descreveu. 
Na próxima sexta-feira (05), às 9 horas, o governo vai se reunir com a Associação de Municípios do Espírito Santo para conversar sobre a situação da pandemia no Estado. Já nesta quinta-feira (04),  representantes também irão se reunir com o Ministério Público para apresentar e discutir a nova matriz de risco. 

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