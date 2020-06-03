'Estamos definindo as medidas para o risco extremo', diz Casagrande

Renato Casagrande em pronunciamento nesta segunda-feira (1º) Crédito: Reprodução

As projeções da matriz de risco tem feito o governo do Espírito Santo se preparar para a implementação do lockdown - o bloqueio total das atividades. Em pronunciamento na tarde desta quarta-feira (03), o governador Renato Casagrande descreveu que está sendo realizado um planejamento de regras, que será aplicado quando um município entrar no risco extremo - nível mais alto de proliferação do coronavírus , de acordo com a matriz de risco.

A matriz de risco reúne variáveis como a taxa de isolamento, de contaminados pelo vírus e letalidade, por município, que calculados junto ao índice de ocupação de leitos de UTI e enfermaria, geram uma classificação para cada cidade em quatro níveis: risco baixo, risco moderado, risco alto e risco extremo.

Atualmente, 12 municípios do Espírito Santo estão no nível alto de risco de contágio pelo novo coronavírus. A classificação tem influência direta no comércio, que está funcionando de segunda a sexta-feira, com dias alternados para cada tipo de produto.

"Esta semana vamos orientar a não abertura de comércio aos sábados para mais 52 municípios que irão para o risco alto e moderado. Não teremos mais nenhum município em risco baixo. Esperamos manter o funcionamento mínimo, apesar da pressão sobre o sistema de saúde estar muito forte", observou o governador.

Casagrande também informou que a Sala de Situação está discutindo o formato do lockdown caso seja necessário. "Estamos definindo medidas de risco extremo, pois já temos como é o funcionamento para o risco baixo, moderado e alto. Para o município evitar chegar ao risco extremo, de acordo com a matriz de risco, deverá reduzir sua letalidade, a incidência de coronavírus. Da mesma forma, ele tem mais liberdade para atividades econômicas. Se o isolamento é baixo, a letalidade alta e o número de notificações também, a atividade econômica será cada vez mais limitada. Estamos nos esforçando de forma extraordinária", descreveu.