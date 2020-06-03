Comércio vai sofrer impacto com novo resultado da matriz de risco no ES

A projeção feita pelo governo do Estado para os novos resultados da matriz de risco, que serão apresentados nos próximos dias, exclui a classificação de risco baixo. Os municípios do Espírito Santo serão classificados em risco moderado e alto de transmissão do novo coronavírus. Com a mudança, em todo o território capixaba o comércio fica proibido de abrir aos finais de semana. A projeção foi anunciada pelo governador Renato Casagrande (PSB) em pronunciamento feito nesta quarta-feira (3).
"Nós já passamos de 80% dos leitos de UTI ocupados no Estado, e quando você passa dos 80%, perdurando na semana que vem, é bom que os municípios comecem a se preparar porque semana que vem, ao que tudo indica, todos estarão com risco moderado e alto", afirmou Casagrande.
Desde a última matriz de risco, apenas municípios classificados com nível baixo poderiam abrir as atividades comerciais aos finais de semana. A restrição vale para todo comércio não essencial. O governador adiantou que vai se reunir nesta quinta-feira (4) com o Ministério Público do Estado e com os prefeitos nesta sexta-feira (5) para apresentar essa projeção e tratar das medidas que deverão ser tomadas.
"Se o município conseguir reduzir sua letalidade, aumentar a taxa de isolamento social e reduzir o coeficiente de contaminação ele vai para uma posição melhor e tem mais liberdade para atividade econômica. Mas com isolamento baixo e a letalidade os municípios avançam no grau de risco", ressaltou.
MATRIZ DE RISCO
A última classificação, feita na sexta-feira (29), colocava 14 cidades como risco baixo. Mas como a taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 no Estado chegou a 82,69%, todos os municípios devem ser classificados em risco moderado ou alto, podendo ser criado, ainda, uma classificação nova de risco extremo.