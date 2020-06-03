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Pandemia

Coronavírus: Cachoeiro muda regras para abertura do comércio

A principal mudança será a abertura também aos domingos de serviços considerados essenciais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 17:17

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 17:17

Comércio de Cachoeiro abre as portas depois de um mês
Comércio de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: TV Gazeta Sul
Coronavírus: Cachoeiro muda regras para abertura do comércio
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, divulgou nesta quarta-feira (3) mudanças nas regras de funcionamento dos comércios do município. A principal mudança nas medidas, para evitar a aglomeração de pessoas e a transmissão do novo coronavírus, será a abertura também aos domingos de serviços considerados essenciais.
Pelas novas regras, divulgadas em novo decreto hoje, apenas os serviços considerados essenciais, como farmácias, supermercados e padarias, poderão funcionar aos sábados e domingos, em horários preestabelecidos ou sem restrição de horário, dependendo do tipo de atividade. 
Lojas de conveniência não poderão permitir consumo presencial. Além disso, estão proibidas de comercializar bebidas alcoólicas fora do período entre 8h e 16h, inclusive se o município retornar para o grau de risco leve.
Os estabelecimentos de alimentação, como restaurantes e lanchonetes, deverão funcionar apenas das 10h às 16h  com exceção dos empreendimentos localizados às margens de rodovias estaduais e federais e que estiverem fora do perímetro urbano, sem limite de horário, e das praças de alimentação de shoppings e galerias, que possuem regramento específico.

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Os shoppings, galerias e centros comerciais permanecerão com funcionamento restrito a seis horas diárias, mas sem possibilidade de abrir aos sábados e domingos - exceto as lojas que se enquadrarem como serviços essenciais.
As demais lojas e serviços não-essenciais continuarão funcionando em dois turnos: de 9h às 15h e de 10h às 16h  sempre, de segunda a sexta. Os comerciantes devem também colocar cartazes informando o horário exato de abertura, na frente dos estabelecimentos. Também foram incluídos no decreto o funcionamento de comércio ambulante e o de balas, doces e chocolates.
Todos os estabelecimentos estarão liberados para funcionar com delivery e drive thru durante todos os dias da semana, sem restrição de horário, exceto os que ainda estiverem suspensos, como é o caso dos bares.
As mudanças nas regras são feitas de acordo com as diretrizes do governo estadual, que são reavaliadas semanalmente, e como nós observamos a nossa realidade local. Procuramos sempre aprimorar e pedimos a todos que deem suas contribuições para combater a pandemia, afirma o prefeito Victor Coelho.
Cachoeiro de Itapemirim tem, até esta quarta-feira (03), 355 casos da Covid-19, 15 mortes e 196 curados da doença, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O índice de isolamento social na cidade ainda é abaixo do ideal, que seria de 70%, segundo segundo os órgãos de saúde pública. No domingo (31), mesmo com todos os comércios fechados, o município registrou a taxa de 50,99%. 

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