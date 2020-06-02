Cachoeiro registra 13ª morte por coronavírus

Mais uma pessoa foi vítima do novo coronavírus em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A 13ª morte foi divulgada na tarde desta terça-feira (02) pelo Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O município lidera em número de casos da doença na região Sul e já ultrapassou as cidades de Guarapari e Viana.
A vítima, de acordo com a prefeitura, tinha 58 anos, morava no bairro Jardim Itapemirim e sofria de hipertensão arterial. Ela estava internada em Colatina. Nesta terça, foram registrados 47 novos casos em Cachoeiro e o número de pessoas contaminadas pelo coronavírus chegou a 322. Deste total, 184 pessoas estão curadas da doença.
Ainda segundo os dados divulgados pela Sesa, Cachoeiro é o sexto município do Estado com mais casos da Covid-19. O índice de isolamento é pequeno, 43,29% nesta segunda-feira (1º), abaixo do ideal preconizado pelas a, que seria de 70%.
O município restringiu os horários de abertura do comércio e proibiu a abertura de bares. Aos sábados, somente funcionam serviços essenciais e, aos domingos, somente delivery ou drive-thru para evitar a transmissão da doença.