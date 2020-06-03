Ibitirama registra primeira morte por coronavírus
A prefeitura de Ibitirama, na Região do Caparaó, registrou nesta quarta-feira (03) a primeira morte pelo novo coronavírus no município. De acordo com a prefeitura, a vítima é uma paciente de 65 anos, que morava no Centro e tinha problemas de saúde.
O caso foi divulgado no Painel Covid-19, do Governo do Estado, nesta quarta-feira. A idosa sofria de diabetes e doença renal. O pequeno município de Ibitirama, que tem pouco mais de 8 mil habitantes, tem até o momento 20 casos confirmados da doença, sendo que destes, sete já estão curados.
De acordo com o mapa de risco, divulgado pelo governo, Ibitirama tem risco baixo para a transmissão da doença. Por lá, o índice de isolamento social chega bem perto do idealizado pelas autoridades de saúde, com média de 67,66%. O desejável seria 70%.