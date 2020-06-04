Interdição na pista central gera trânsito na BR 101, na Serra

Nesta quinta-feira (4), por causa de uma obra, a BR 101 ficou com a pista central totalmente interditada na altura do km 268, no município de Serra. O trecho afetado fica no sentido sul, entre os bairros de Laranjeiras e Carapina. O desvio de todo o trânsito para a pista marginal gerou um congestionamento na rodovia, que exigiu paciência dos motoristas durante a tarde.
De acordo com um motorista, foram necessários 40 minutos para percorrer uma distância inferior a três quilômetros. As imagens mostram a interdição feita com cones, além de trabalhadores e maquinários pesados no local.
Obra gera congestionamento na BR 101, na Serra
Concessionária que administra a rodovia no Espírito Santo, a Eco101 informou que trata-se de uma obra de recapeamento e que a retenção não percorreu mais de 500 metros. A expectativa era de que o trecho fosse liberado até às 16h desta quinta-feira (4). "O serviço de repavimentação asfáltica é feito diariamente, ao longo de toda a rodovia", esclareceu a assessoria por telefone.