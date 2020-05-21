Pedágios do ES terão cobrança automática padronizada

Uma única tag de cobrança poderá ser utilizada por quem dirige na Rodovia do Sol e na BR 101 no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

O sistema de pedágio automático utilizado na Rodovia do Sol e na Terceira Ponte passará por mudanças ainda neste ano: a frequência utilizada entre o aparelho que fica no carro (a TAG) e o sistema na cabine para fazer a cobrança será alterada e igualada à usada nas demais praças do Estado, permitindo a integração da rodovia com a BR 101, por exemplo.

De acordo com o estipulado pela Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP), a instalação e o funcionamento do novo sistema devem estar concluídos até o início de dezembro deste ano. A adequação está prevista em uma resolução publicada nesta quinta-feira (21), no Diário Oficial do Espírito Santo.

"Essa medida permite que os motoristas utilizem o mesmo equipamento (tag) para pagar a tarifa de pedágio na Terceira Ponte, na Rodovia do Sol, na BR 101 e em demais praças de todo o país" Agência de Regulação de Serviços Públicos - (ARSP)

A frequência de 5,8 GHz utilizada atualmente no sistema Via Expressa, na Rodovia do Sol, será substituída pela frequência de 915 MHz. Até meados de julho do próximo ano, os dois mecanismos poderão coexistir nas cabines de cobrança, em um período considerado de adaptação.