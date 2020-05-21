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Pedágios do ES terão cobrança automática padronizada

Resolução desta quinta-feira (21) prevê mudança da frequência utilizada no sistema de cobrança da Rodovia do Sol; no final do ano será a mesma da BR 101
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 19:44

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 19:44

Efeito coronavírus. Ruas de acesso à Terceira Ponte estão vazias. Os registros foram feitos por volta das 17h, quando o trânsito em dias normais é congestionado.
Uma única tag de cobrança poderá ser utilizada por quem dirige na Rodovia do Sol e na BR 101 no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
O sistema de pedágio automático utilizado na Rodovia do Sol e na Terceira Ponte passará por mudanças ainda neste ano: a frequência utilizada entre o aparelho que fica no carro (a TAG) e o sistema na cabine para fazer a cobrança será alterada e igualada à usada nas demais praças do Estado, permitindo a integração da rodovia com a BR 101, por exemplo.
De acordo com o estipulado pela Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP), a instalação e o funcionamento do novo sistema devem estar concluídos até o início de dezembro deste ano. A adequação está prevista em uma resolução publicada nesta quinta-feira (21), no Diário Oficial do Espírito Santo.
"Essa medida permite que os motoristas utilizem o mesmo equipamento (tag) para pagar a tarifa de pedágio na Terceira Ponte, na Rodovia do Sol, na BR 101 e em demais praças de todo o país"
Agência de Regulação de Serviços Públicos - (ARSP)
A frequência de 5,8 GHz utilizada atualmente no sistema Via Expressa, na Rodovia do Sol, será substituída pela frequência de 915 MHz. Até meados de julho do próximo ano, os dois mecanismos poderão coexistir nas cabines de cobrança, em um período considerado de adaptação.
Feita a instalação dos novos equipamentos e sistemas, a agência reguladora deverá autorizar a operação das empresas que demonstrarem interesse na comercialização das TAGs aos motoristas. Depois disso, é que o funcionamento do novo pedágio poderá acontecer.

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