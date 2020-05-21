Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investimentos no ES

Ministro da Infraestrutura confirma leilão da BR 262 e da Codesa

Concessão da 262 deve ser enviada para aval do TCU ainda neste mês. Já a desestatização dos portos capixabas está com estudos avançados para o leilão em 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 17:33

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 17:33

Foto aérea do Porto de Vitória
Foto aérea do Porto de Vitória: estudos avançados para o leilão em 2021  Crédito: Codesa/Divulgação
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, confirmou a manutenção, pelo governo federal, de projetos de privatização previstos para o Espírito Santo. Em live realizada na tarde desta quinta-feira (21), o ministro citou os leilões da BR 262, que será concedida em conjunto com a BR 381/MG, e da desestatização da  Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa).
Na transmissão, Tarcísio disse que os estudos para a concessão da 262/381 serão enviados ainda neste mês de maio para análise e aprovação do Tribunal de Contas da União (TCU), um procedimento necessário antes da publicação do edital e realização do leilão, previsto para ocorrer até o final deste ano.
As duas rodovias juntas, segundo os estudos do Ministério e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), devem demandar ao longo dos 30 anos de concessão investimentos da ordem de R$ 9,1 bilhões, com a duplicação de 595,4 quilômetros dos 672 que serão concedidos, além de outros 127 quilômetros de vias marginais, 42 quilômetros de faixas adicionais e o contorno de Manhuaçu (MG).

Veja Também

ES e MG querem que governo federal faça obras na BR 262 antes da concessão

Governo federal quer evitar pedágio muito barato na BR 262 após concessão

Papo de Colunista - BR 262: uma rodovia que agoniza

O modelo de concessão das BRs 262/381 deve ter um novo mecanismo para evitar o fracasso do leilão e garantir que a vencedora tenha condições que arcar com tamanhos investimentos. A ideia é que, em vez de vencer quem oferecer o menor pedágio, como era feito, haja um limite nesse preço e que seja considerado também quem oferecer o maior lance pela outorga.
Já no caso da desestatização da Codesa, o ministro reforçou que essa será a primeira transferência para a iniciativa privada de uma companhia docas no país. "Certamente, será um case de sucesso", afirmou.
Os projetos e estudos para determinar o modelo da desestatização da Codesa ainda estão sendo feitos pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Na live, o diretor do banco Fábio Abrahão ressaltou que os "projetos estão bastante avançados" e que há grande potencial nessa transferência de ativos, que envolve terminais de Vitória, Vila Velha e Barra do Riacho.

Veja Também

Porto de Rotterdam deve ser inspiração para um novo modelo da Codesa

Para empresários, privatização da Codesa vai trazer investimentos ao ES

Governo espera atrair R$ 1 bi em investimentos com privatização da Codesa

O ministro Tarcísio reafirmou que o leilão da Codesa será realizado em 2021, com publicação do edital no terceiro trimestre e leilão no fim do ano. Para isso, a modelagem deve estar definida para ser enviada ao TCU até o segundo trimestre do próximo ano.
São esperados, pelo governo federal, investimentos da ordem de R$ 1 bilhão para modernização dos portos capixabas com a concessão, o que aumentaria a capacidade da movimentação de cargas e elevaria a competitividade do Estado.

E A CRISE?

Ao ser questionado sobre o apetite de investidores privados para projetos de concessão em infraestrutura diante da crise econômica causada pelo coronavírus, o diretor do BNDES disse que o momento difícil não deve impactar projetos de longo prazo como esses.
"O ambiente é bastante promissor porque o perfil do investidor da infraestrutura é diferente. São investimentos de longuíssimo prazo, que passam naturalmente por crises. Eles estão acostumados a isso e estão vendo no momento uma boa oportunidade, até pela taxa de câmbio favorável. Há a demanda e temos estabilidade regulatória em vários segmentos", comentou Fábio Abrahão.

Veja Também

Acordo pela Lei Kandir deve render R$ 2,79 bi ao ES em 17 anos

Fundo bilionário vai pagar obras no aeroporto de Linhares e na 3ª ponte

Choque do petróleo pressiona pequenas empresas que operam no ES

A manutenção e até aceleração dos leilões de desestatização em infraestrutura é defendida por especialistas como uma forma de expandir a atividade econômica após a pandemia do novo coronavírus, diante dos investimentos robustos e dos milhares de empregos que serão gerados.
Mesmo com a pandemia, o Ministério da Infraestrutura tem continuado a apresentar, ainda que virtualmente, a carteira de projetos a investidores estrangeiros, que ainda conta com outras rodovias, aeroportos e terminais marítimos pelo país. A maior parte ainda se encontra em fase de estruturação interna na pasta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados