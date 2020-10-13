Buda gigante localizado as margens da BR 101 em Ibiraçu Crédito: Eduardo Dias

Pouco mais de um ano depois, o buda gigante, localizado às margens da BR 101, em Ibiraçu , na Região Norte do Espírito Santo, ficou pronto. No último fim de semana, muitos capixabas aproveitaram para conhecer o mais novo ponto turístico do Estado. A conclusão da obra, prevista para ser entregue no começo do ano, sofreu atraso por conta da pandemia do novo coronavírus . Também por causa da pandemia, a inauguração oficial só vai acontecer em abril de 2021 e contará com a presença de monges do Japão.

De acordo com monge Daiju Bitti, abade do mosteiro zen budista, o monumento recebe cerca de 5 mil visitantes por semana. Satisfeito com a obra, ele afirmou que a ideia era que "o Grande Buda" - como o monumento é chamado - fosse inaugurado em junho, mas a cerimônia precisou ser adiada por medidas de segurança.

Your browser does not support the audio element. Buda gigante está pronto no ES e inauguração terá comitiva do Japão

"Ficou um monumento muito bonito e que está encantando muitas pessoas. Cerca de cinco mil pessoas por semana visitam a praça onde está a estátua. O monumento ficou pronto, mas ainda precisam ser feitas algumas coisas na praça, como a instalação de banheiros químicos. A cerimônia de inauguração está marcada para acontecer em abril do ano que vem, com a participação de uma comitiva de monges do Japão. A cerimônia seria em junho deste ano, mas tivemos que adiar por causa da pandemia", disse.

Buda gigante: obra demorou pouco mais de um ano para ficar pronta Crédito: Instagram Mosteiro Zen / Helio Filho

O buda gigante está instalado na Praça Torii, ao lado de outros 15 budas menores, e tem acesso livre aos visitantes. Com mais de 30 metros de altura, o "Grande Buda" tem o mesmo tamanho do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e é considerado o maior buda do mundo ocidental.

MOSTEIRO VOLTOU A RECEBER VISITAS EM SETEMBRO

O uso de máscara é obrigatório, bem como o distanciamento entre visitantes e monitores. Para os que quiserem conhecer, as visitas ao Mosteiro Zen Morro da Vargem voltaram a ser liberadas em setembro . A visitação é permitida sempre aos domingos  exceto se chover  a partir das 8h. Por hora, o número de visitantes está restrito às primeiras 150 pessoas que chegarem ao local e que estiverem com temperatura corporal inferior a 37 °C.

Como medida de prevenção à Covid-19, o mosteiro pede ainda que o visitante leve álcool gel 70% para higienização das mãos e que não vá ao local se estiver com sintomas gripais.

Buda gigante localizado às margens da BR 101, em Ibiraçu, tem o mesmo tamanho do Cristo Redentor, no Rio Crédito: Instagram Mosteiro Zen / Helio Filho

VÁ CONHECER!

Localização: o Mosteiro Zen Morro da Vargem fica no município de Ibiraçu, Norte do Estado, no km 217 da BR 101. A portaria do Mosteiro é situada a 2 km a partir da Praça do Tôrii.

Funcionamento: Abertura aos domingos, às 8h, e fechamento quando o público chegar a 150 pessoas

Taxa de manutenção: R$ 15 (adultos) e R$ 5 (crianças de 5 a 10 anos). Grupos com 10 pessoas ou mais devem fazer o agendamento pelo telefone 27 3257-3030