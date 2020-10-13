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Ibiraçu

Buda gigante está pronto no ES e inauguração terá comitiva do Japão

O novo monumento turístico do ES recebe cerca de 5 mil visitantes por semana, segundo o monge Daiju Bitti. Inauguração está prevista para abril de 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2020 às 12:09

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 12:09

Obra ficou pronta e inauguração oficial vai acontecer em abril de 2020
Buda gigante localizado as margens da BR 101 em Ibiraçu Crédito: Eduardo Dias
Pouco mais de um ano depois, o buda gigante, localizado às margens da BR 101, em Ibiraçu, na Região Norte do Espírito Santo, ficou pronto. No último fim de semana, muitos capixabas aproveitaram para conhecer o mais novo ponto turístico do Estado. A conclusão da obra, prevista para ser entregue no começo do ano, sofreu atraso por conta da pandemia do novo coronavírus. Também por causa da pandemia, a inauguração oficial só vai acontecer em abril de 2021 e contará com a presença de monges do Japão. 
De acordo com monge Daiju Bitti, abade do mosteiro zen budista, o monumento recebe cerca de 5 mil visitantes por semana. Satisfeito com a obra, ele afirmou que a ideia era que "o Grande Buda" - como o monumento é chamado - fosse inaugurado em junho, mas a cerimônia precisou ser adiada por medidas de segurança.
Buda gigante está pronto no ES e inauguração terá comitiva do Japão
"Ficou um monumento muito bonito e que está encantando muitas pessoas. Cerca de cinco mil pessoas por semana visitam a praça onde está a estátua. O monumento ficou pronto, mas ainda precisam ser feitas algumas coisas na praça, como a instalação de banheiros químicos. A cerimônia de inauguração está marcada para acontecer em abril do ano que vem, com a participação de uma comitiva de monges do Japão. A cerimônia seria em junho deste ano, mas tivemos que adiar por causa da pandemia", disse.
Buda gigante localizado as margens da BR 101, em Ibiraçu, ficou pronto
Buda gigante: obra demorou pouco mais de um ano para ficar pronta Crédito: Instagram Mosteiro Zen / Helio Filho
O buda gigante está instalado na Praça Torii, ao lado de outros 15 budas menores, e tem acesso livre aos visitantes. Com mais de 30 metros de altura, o "Grande Buda" tem o mesmo tamanho do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e é considerado o maior buda do mundo ocidental.

MOSTEIRO VOLTOU A RECEBER VISITAS EM SETEMBRO

Para os que quiserem conhecer, as visitas ao Mosteiro Zen Morro da Vargem voltaram a ser liberadas em setembro.  A visitação é permitida sempre aos domingos  exceto se chover  a partir das 8h. Por hora, o número de visitantes está restrito às primeiras 150 pessoas que chegarem ao local e que estiverem com temperatura corporal inferior a 37 °C. O uso de máscara é obrigatório, bem como o distanciamento entre visitantes e monitores.
Como medida de prevenção à Covid-19, o mosteiro pede ainda que o visitante leve álcool gel 70% para higienização das mãos e que não vá ao local se estiver com sintomas gripais.
Buda gigante localizado as margens da BR 101, em Ibiraçu, ficou pronto
Buda gigante localizado às margens da BR 101, em Ibiraçu, tem o mesmo tamanho do Cristo Redentor, no Rio Crédito: Instagram Mosteiro Zen / Helio Filho

VÁ CONHECER!

Localização: o Mosteiro Zen Morro da Vargem fica no município de Ibiraçu, Norte do Estado, no km 217 da BR 101. A portaria do Mosteiro é situada a 2 km a partir da Praça do Tôrii.
Funcionamento: Abertura aos domingos, às 8h, e fechamento quando o público chegar a 150 pessoas
Taxa de manutenção: R$ 15 (adultos) e R$ 5 (crianças de 5 a 10 anos). Grupos com 10 pessoas ou mais devem fazer o agendamento pelo telefone 27 3257-3030

Construção do Buda de Ibiraçu

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