Fotos: missa de Nossa Senhora Aparecida reúne fiéis no Convento da Penha

Nos últimos dias, a mobilização em torno da Festa de Aparecida tem sido bastante grande, segundo a organização do Convento, especialmente pelos devotos espalhados pelo mundo que geralmente fazem peregrinação ao Santuário Nacional de Aparecida. Por conta da pandemia, neste ano, não puderam estar fisicamente no local.

De acordo com informações do Convento, a devoção à Aparecida se deu a partir do ano de 1717, quando no Rio Paraíba do Sul os três simples pescadores encontraram, ao lançar as redes, o corpo da santa e, em seguida, a cabeça. A história do milagre da aparição de Nossa Senhora se perpetuou e hoje é uma magna expressão de fé. Curas, prodígios, milagres e muitas outras histórias são contadas até hoje, conquistas pela intercessão da Mãe Aparecida.