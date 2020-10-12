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Padroeira do Brasil

Fotos: missa de Nossa Senhora Aparecida reúne fiéis no Convento da Penha

Fiéis honraram a santa padroeira do Brasil respeitando distanciamento e com máscaras no campinho do Convento da Penha nesta segunda (12)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 out 2020 às 18:37

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 18:37

Missa no Campinho do Convento da Penha em honra à Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil
Missa em honra à Nossa Senhora Aparecida Crédito: Fernando Madeira
A segunda-feira (12) foi de missa para celebrar Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, no campinho do Convento da Penha, em Vila Velha.
Fiéis se reuniram virtualmente e alguns presencialmente no que é um dos cartões-postais mais famosos do Espírito Santo. Lá, honraram a imagem da santa e foram clicados pelo fotógrafo Fernando Madeira, de A Gazeta, sob chuva, usando máscaras e com distanciamento imposto pela pandemia da Covid-19

Missa em honra à Padroeira do Brasil

Nos últimos dias, a mobilização em torno da Festa de Aparecida tem sido bastante grande, segundo a organização do Convento, especialmente pelos devotos espalhados pelo mundo que geralmente fazem peregrinação ao Santuário Nacional de Aparecida. Por conta da pandemia, neste ano, não puderam estar fisicamente no local.
De acordo com informações do Convento, a devoção à Aparecida se deu a partir do ano de 1717, quando no Rio Paraíba do Sul os três simples pescadores encontraram, ao lançar as redes, o corpo da santa e, em seguida, a cabeça. A história do milagre da aparição de Nossa Senhora se perpetuou e hoje é uma magna expressão de fé. Curas, prodígios, milagres e muitas outras histórias são contadas até hoje, conquistas pela intercessão da Mãe Aparecida.

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