Grife do ES estreia nas passarelas da New York Fashion Week

Spoiller da coleção cápsula da marca capixaba Atittu Crédito: Chrystian Henrique

A marca capixaba ATITÚ foi convidada para participar de um dos maiores eventos de moda do mundo, a New York Fashion Week, de 08 a 12 de setembro, na Times Square, Nova York.

A ATITÚ entra na passarela dia 12 de setembro apresentando em primeira mão sua nova coleção cápsula "O Futuro é agora". Serão 8 looks com um total de 12 peças. A empresária Júlia Loyola, fundadora e diretora criativa da marca, conta que ficou emocionada ao ser selecionada entre 70 novos designers do mundo para fazer parte de um evento tão importante da moda mundial. "Sem dúvidas, esse convite veio não só para brindar 1 ano da nossa marca, que serão completados dia 31 de agosto, como também em um momento que vamos apresentar uma coleção cheia de brasilidade, leveza, frescor, conceito e responsabilidade social por trás de cada tecido e detalhe pensados. Feliz em compartilhar com o mundo o nosso olhar plantando consciência no armário e na vida das pessoas. Afinal, as escolhas de hoje refletem o nosso amanhã, portanto, o futuro é agora", explica Júlia.

Nessa busca de vestir a mulher moderna de forma consciente, a marca desenvolveu uma coleção com peças que abusam das fibras naturais que mesclam o frescor da natureza aos fios reciclados tornando-se a junção perfeita do design e empatia com as próximas gerações. Nesta cápsula, a marca aposta nas cores cruas pela ausência de tingimento artificial, conjuntamente com verde oliva natural simbolizando a esperança de novos tempos e off-white para transmitir paz e sofisticação ao look, unindo conforto e despertando a felicidade que todas as mulheres merecem ao se arrumar.

A marca fará a transmissão ao vivo do seu desfile através do próprio instagram @use.atitu e no mesmo dia abrirá o e-commerce para vendas no site (www.atitu.com.br).

ANIVERSÁRIO DO INSTITUTO PONTE

Bartira Gomes de Almeida, presidente do Instituto Ponte, e Mário Broetto, Diretor Geral do Centro Educacional Leonardo da Vinci Crédito: Cloves Louzada

A fundadora e presidente do Instituto Ponte, Bartira Almeida, recebeu amigos e parceiros na última quarta-feira (24), no Hotel Senac Ilha do Boi. O encontro serviu para apresentar aos participantes as muitas oportunidades educacionais que podem se tornar pontes para jovens de talento ascenderem socialmente em poucas gerações.

Segundo ela, o IP tem buscado proporcionar essa chance para alunos oriundos de famílias carentes e o resultado tem sido muito positivo. “Nosso objetivo é que eles possam mudar suas vidas e das suas famílias, em apenas uma geração, por meio de uma educação de qualidade”, disse.

CUIDADOS DA MENTE

Nesta sexta-feira comemoramos o Dia do Psicólogo. A especialista Camila Carvalho, da Clínica Aube, alerta sobre a importância dos cuidados da mente, em especial nesse momento de pandemia. “Setembro está chegando e a campanha Setembro Amarelo, que debate mundialmente a prevenção ao suicídio, será ainda mais importante no contexto pandêmico da Covid-19. As pessoas estão mais vulneráveis, por isso a importância de atuarmos ativamente para minimizar os efeitos que a pandemia pode causar”, destaca.

FAMÍLIA

Os fisioterapeutas Raquel e Pablo Pompermayer comemoram com o filho Lorenzo o início dos atendimentos voltados para o público masculino na clínica de saúde do homem, em Vitória. Crédito: Thuanny Louzada

ESCOLA SOLIDÁRIA

A Escola Americana de Vitória (EAV) participa nesta sexta-feira, dia 27, da campanha social "A Loja Vazia". A instituição receberá as doações do público capixaba das 15h às 16h, no Shopping Vitória. Para estimular a adesão dos pais e alunos do colégio, a direção disponibilizou um ponto de coleta nas dependências da escola. Todos os itens arrecadados serão direcionados ao Serviço de Engajamento Comunitário (Secri). A Loja Vazia recebe roupas, calçados e acessórios em perfeito estado de conservação para o beneficiamento de instituições filantrópicas de assistência social a crianças e adultos.

ENCONTRO

João Doria e César Colnago: encontro em Vitória Crédito: Divulgação

RECEITAS PREMIADAS

Um time de seis jurados irá avaliar as receitas dos inscritos no concurso Chef Revelação, lançado por Eduarda Buaiz junto aos seus colaboradores dentro das ações comemorativas dos 80 anos da Buaiz Alimentos. Os chefs Genilson Pereira, Tiago Salsa e Alessandro Eller serão responsáveis pela avaliação das delícias salgadas. Na categoria receitas doces, quem irá avaliar serão as chefs Flavia Gama e Andrea Souto, juntamente com o técnico em panificação doce Américo Teixeira. A iniciativa – que conta com a participação de 24 colaboradores - busca estimular os profissionais a mostrarem suas habilidades na cozinha, com delícias que tenham um produto da Buaiz Alimentos. Jantar especial, troféu, publicação da receita nas redes sociais da empresa e rodada de pizza para a equipe fazem parte da premiação.

RR NEWS

Moisés e Sandra Demoner Crédito: Divulgação

Sandra e Moisés Demoner embarcam neste final de semana para São Paulo onde vão participar de duas feiras: da ABUP, que abre o calendário da retomada dos eventos com a realização da Home, Gift & Têxtil; e da ABCasa Fair, que contará com mais de 300 expositores apresentado lançamentos para o setor de casa, decoração presentes, utilidades domésticas, flores, festas e têxtil, tudo em uma área de 70 mil m².

A médica pós-graduada em cirurgia dermatológica, Letícia Rizzo, embarcou novamente para São Paulo nesta quinta-feira (26), onde passará mais um fim de semana realizando procedimentos de transplante capilar.

A Toro Rec, gravadora de Gustavo Cechinel, Leonardo França e Renato Rossoni, apresenta hoje seu segundo lançamento. O EP In The Backwards traz o som do produtor gaúcho Jho Roscioli, sucesso da cena nacional e internacional.

Bia Margon e Sérgio Sá deram mais um passo em direção ao altar no último fim de semana. Eles ficaram noivos, após três anos de namoro, e planejam o casamento para 2022.

A Associação Psiquiátrica do Espírito Santo realiza a XII Jornada Capixaba de Psiquiatria nos próximos dias 01, 02, 09 e 10 de setembro, de forma online. Entre os palestrantes está o psiquiatra e mestre em fisiologia Valber Dias Pinto, que se apresenta no primeiro dia de evento falando sobre transtornos depressivos - discussão ainda mais em voga em tempos pandêmicos.