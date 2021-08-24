Vitória ganha novo espaço de festas à beira do Canal de Camburi

Mariana Gusmão no novo Casa Mizzi Crédito: Divulgação

Vitória vai ganhar mais um espaço de festas. O Casa Mizzi abre as portas no próximo dia 15 de setembro, à beira do Canal de Vitória, em Jardim da Penha. O espaço, com 1.300 metros quadrados poderá ser palco de festas de aniversários, casamentos, eventos empresariais e confraternizações, de 150 a 500 pessoas.

A casa está sob o comando dos empresários Mariana e Victor Gusmão, proprietários do cerimonial infantil O Mais Legal, em Bairro de Fátima, na Serra. O menu da nova casa terá a assinatura do chef Alessandro Eller. O nome faz referência ao apelido de Mariana, a Mizzi.

Alessandro Eller e Mariana Gusmão Crédito: Divulgação

VINHOS E ORQUÍDEAS

Espumantes especiais, cardápio caprichado e um visual encantador. Assim promete ser o 13º Encontro do Vinho, que Luciana Guerra promove no próximo dia 28, na pousada Orquídea Café, em Meaípe. O evento começa no sunset, com drinques de boas-vindas e música por conta de Marcelo Ribeiro. Na sequência, os participantes degustarão um menu de quatro pratos assinados pelo chef João Guerra, harmonizados com espumantes e vinhos da vinícola Casa Perini. Na ocasião, a designer Cris Rocha apresentará as novas roupas de mesa da pousada criadas por ela. E Fernanda Prates fará degustação dos azeites Borriello.

CASAMENTO

Livia Miguel e Victor Figueiredo Crédito: Brunella Rios

ACESSO SENSÍVEL

Em atenção à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, a Apae Vitória está realizando a mostra Acesso Sensível. O projeto, que foi criado em prol da inclusão, acontece até o dia 27 de agosto, no Shopping Vitória.

Buscando transformar conhecimento em ação, a mostra traz um conjunto significativo da produção contemporânea capixaba, com obras de artistas notadamente reconhecidos no universo das artes plásticas em conjunto com trabalhos realizados no ateliê do Centro de Convivência da Apae Vitória.

A exposição, mais do que uma oportunidade de estreitar os laços entre a instituição e o público em geral, também busca despertar a percepção da obra de arte como depositária de força no desenvolvimento da autoestima; desenvolver o conhecimento, a cultura, o talento e a desenvoltura de pessoas com deficiência intelectual e múltipla, além de proporcionar momentos de encontros e trocas, fundamentais para o viver.

CELEBRANDO!

Yara Gouveia, Roger Bongestab, Andrea Andrade, Frederico Gouveia: celebrando os 40 anos de Fred e o primeiro aniversário de casamento de Roger e Fred, no Vila Galé Paulista, em São Paulo Crédito: Divulgação

HOMENAGEM ÀS NUTRICIONISTAS

No dia 31 de agosto, quando é comemorado o Dia do Nutricionista, a Casa Graviola, das empresárias Lorena Cota e Letícia Salgado, vai enviar para algumas profissionais referências na área, minis buquês a fim de parabenizá-las pela data. O objetivo da ação é homenagear as profissionais pela dedicação e empenho nos cuidados com a saúde e bem-estar dos pacientes. As homenageadas serão Fernanda Pignaton, Gabi Rebello, Flávia Yara e Lilian Bonatto pelo trabalho desenvolvido no Estado. Elas ganham um voucher para comparecer a Casa e saborear seu prato e suco preferido.

IATE CLUBE

O comodoro Carlos Pimentel Moschen, o vice comodoro Fabiano Alves Pereira e o diretor de vela Francisco Kulnig.: na premiação da Taça Comodoro 75 anos, no Iate Clube do Espírito Santo Crédito: Divulgação

MARCA E DESIGN

No mercado desde 1985, a Tarumã Autocenter apresenta uma nova reformulação da identidade da marca. Desenvolvida pelo designer Luciano Akira, da agência Pixel Comunicação & Design, a atualização buscou modernizar a logomarca para atender a transição da empresa que deixa de ser uma loja de autopeças e assume a posição de estética automotiva de veículos com conceito boutique, disponibilizando diversos serviços mecânicos e reparos para o público classe A.

ANIVERSÁRIO

O aniversariante Giovani Pagotto, Danielle e o filho Theo Pagotto: celebrando 37 anos com a família em Pedra Azul Crédito: Divulgação

INOVAÇÃO NO CONTROLE DE INFECÇÕES

A equipe do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Vitória Apart Hospital, liderada pela infectologista Polyana Gitirana, acaba de adotar um projeto de vigilância do processo de higienização das mãos que tem como aliado a inovação. Com objetivo de conscientizar os profissionais e reforçar a importância em relação à técnica e ao tempo correto de higienização das mãos, a equipe está utilizando um material semelhante ao luminol, um reagente invisível a olho nu (tal qual os microorganismos que podem causar infecções) mas que exposto à luz negra é capaz de identificar eventuais falhas na técnica adotada pelo profissional apontando as partes que não foram higienizadas corretamente.

O projeto educativo foi iniciado junto aos técnicos de enfermagem das UTIs, unidades de internação e Pronto-Socorro e, atualmente, implantado no Centro Cirúrgico, tendo na equipe de Cirurgia Plástica seus primeiros voluntários para o estudo que será ampliado para as demais especialidades.

FESTA