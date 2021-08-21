FOTOS: Maita Mota comemora aniversário em almoço em Vitória

Maita Mota celebrou aniversário entre amigas, na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

Leonina festeira, a empresária Maíta Mota celebrou idade nova nesta sexta-feira (20) ao lado das amigas, em almoço, em seu apê, na Praia do Canto, Vitória. No menu, casquinha de siri, polentinha com ragu de linguiça e um saboroso bobó de camarão. A DJ Larissa Tantan comandou as picapes da tarde festiva. A festa continua neste sábado com um almoço para filhos e netos. Feliz aniversário, Maita!

Aniversário de Maita Mota

DORIA NA REDE GAZETA

O governador de São Paulo João Doria foi recebido na Rede Gazeta pelo diretor-geral Café Lindenberg. Conversaram sobre comunicação, jornalismo profissional e cenário nacional para 2022 Crédito: Fernando Madeira

AÇÃO VOLUNTÁRIA

A Unimed Vitória celebra um momento importante às vésperas do Dia Nacional do Voluntariado, comemorado no dia 28 deste mês. A cooperativa ultrapassou a marca de 100 mil doses de vacina contra a Covid-19 aplicadas na Capital por sua rede de voluntários, que incluiu 285 profissionais.

A parceria, por meio do Instituto Unimed Vitória, acontece desde fevereiro, e contribuiu para que Vitória figurasse entre as capitais onde a vacinação está mais acelerada no Brasil.

“O cuidado é a marca da Unimed Vitória. Nós cuidamos dos nossos clientes, dos nossos médicos, nossos colaboradores e, com o apoio do Instituto, cuidamos de toda a sociedade. Alcançar esse marco de 100 mil doses nos deixa muito felizes. Esse é um trabalho que além de nos unir e fortalecer o nosso papel social, nos inspira e nos enche de orgulho”, destaca o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Ariane Perovano e João Paulo Pitta: celebrando os 4 anos do da filha Maria Eduarda no Vila Pindô. Crédito: Camilla Baptistin

RR NEWS

A Profa. Waldeth Nunes Theodoro marcou seu nome na história do empreendedorismo capixaba como uma das fundadoras da FAESA, instituição inovadora que completa 50 anos em 2022, e é uma das homenageadas entre os grandes nomes de empresários e personalidades que deixaram um legado na história do ES e serão lembrados e reverenciados pelo empresariado capixaba no Encontro Ibef-ES 2021, que acontece neste sábado (21), das 9h às 12h, com painéis remotos, transmitido pelo canal do YouTube do IBEF-ES. Jônice Tristão, Erling Lorentzen, Cariê Lindenberg, o fundador da Rede Gazeta, e Camilo Cola também serão homenageados.

O diretor de negócios da FHS Construtora e Incorporadora, Leandro Cunha, recebe convidados neste sábado (21) para um brunch no Green View Condomínio Reserva que será construído no charmoso distrito de Victor Hugo, a 14 quilômetros da Rota do Lagarto. O evento faz parte das ações de lançamento do empreendimento, que fica em uma área composta por floresta de 477 mil metros quadrados, que inclui nascente, minicachoeira e lagos. O cardápio será assinado pelo chef Daniel de Castro.

Aline Oliveira recebe convidados no dia 26, na Marina Sandes Náutica, para marcar sua nova ação de marketing: depois de conectar empresários, influencers e empreendedores com seguidores reais ao sortear uma BMW e uma Harley-Davidson, ela agora prepara ação com uma XRE 300. Julia Peixoto, Pierla Malhame e Gabriel Pratti já confirmaram presença.

OAB-ES EM COLATINA

Cristiano Rossi Cassaro e José Carlos Rizk Filho Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira (20/08), o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, ao lado do presidente da 1ª Subseção de Colatina, Cristiano Rossi Cassaro, e sua vice-presidente, Michela Ferreira Dias, participaram da solenidade de lançamento da pedra fundamental da sede própria da Subseção. É a edificação de um sonho antigo da classe advocatícia do Norte do Estado, que começa a se concretizar.