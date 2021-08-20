FOTOS: Veja quem prestigiou o vernissage de Valéria Weber em Vitória

Valéria Weber apresenta "Brisa" na galeria Via Thorey Crédito: Mônica Zorzanelli

A Mata Atlântica é o pano de fundo da exposição "Brisa" da artista paulistana Valéria Weber, que foi aberta na quarta-feira (18), na Galeria Via Thorey, em Vitória. A mostra reúne pinturas, esculturas em cerâmica e trabalhos em papel. A anfitriã Gorete Thorey recebeu a primeira-dama Virgínia Casagrande, o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, e apreciadores de arte da cidade.

A artista vive e trabalha em São Paulo. É formada em Administração de Empresas na FGV e graduada em Curadoria em Arte Contemporânea na Chelsea School of Arts/ UAL Londres, em História da Arte/Universidade de Oxford, em Pintura, Técnicas Clássicas – Accademia DArte Firenze – Itália, entre outros. Atuou por 10 anos como diretora de criação em design gráfico, teve experiência prévia em criação de moda além de trabalhar em ateliês com nomes como Paulo Pasta, Leda Catunda e Deborah Paiva. Realizou exposições coletivas e individuais em São Paulo e em 2013 realizou uma curadoria para a exposição Brazil am Main - em Frankfurt, Alemanha.

Confira um pouco da exposição e de quem passou pelo vernissage nas fotos de Mônica Zorzanelli.

Vernissage da exposição "Brisa" de Valéria Weber

ANIVERSÁRIO

A pioneira em vendas de carros de luxo no Espírito Santo está em festa. No próximo sábado (21), a Vitória Motors Mercedes-Benz completa 26 anos pisando fundo nas comemorações. Exposição de fotos no showroom vai mostrar em painéis a história da empresa e também a trajetória da montadora alemã pela qual a VM é credenciada. Bufê especial e música ao vivo também esperam o público na sede da concessionária, situada na Reta da Penha, em Santa Lúcia, Vitória.

Sede da Vitória Motors Mercedes-Benz, na Reta da Penha Crédito: Divulgação

“Estamos muito felizes por esse marco. Atuar durante mais de duas décadas e meia no segmento premium é um agradável desafio. Conquistamos a confiança do cliente exigente que é atraído pela qualidade Mercedes”, celebra Márcio Lessa, gerente de vendas da Vitória Motors Mercedes-Benz.

DECORAÇÃO

Renata Cani, Juliana Goulart e Simone Monteiro: tarde de lançamento de novo quarto da Casa Arrumada Crédito: Mônica Zorzanelli

VIAGEM PARA MENORES DE 16

Agora pais e responsáveis podem fazer a autorização de viagens de menores de 16 anos pela internet pela plataforma e-notariado. Neste primeiro momento, o documento vale para viagens aeroviárias nacionais. "A atualização desobriga os adultos de comparecerem pessoalmente ao Cartório de Notas para emitir a autorização. O documento é necessário para quando o menor de 16 anos estiver viajado dentro do país desacompanhado dos pais ou desacompanhado de parentes próximos", explica o diretor de Tabelionato de Notas do Sinoreg-ES, Diniz Cypreste de Azevedo.

INAUGURAÇÃO

Os irmãos e sócios Gustavo Muciaccia Almeida e Renan Muciaccia Almeida: no novo Coffeetown, na Praia do Canto. Crédito: Cloves Louzada

RR NEWS

Maita Mota celebra idade nova nesta sexta-feira (20) com almoço para amigos, em seu apê, na Praia do Canto.

Andrea Andrade parte nesta sexta-feira (20) para São Paulo para participar da comemoração de 1 mês de casamento de Roger Bongestab e Frederico Gouveia, no Vila Galé, na Bela Cintra.

Com o mercado imobiliário superaquecido, Rodrigo Barbosa e Gustavo Resende trazem ao Estado pela primeira vez uma das maiores referências em mercado imobiliário de luxo do Sul do País, Guilherme Pilger. Com quase 100 mil seguidores no Instagram e mais de seis milhões de visualizações em seu canal do Youtube, Pilger é premiado como uma das três melhores estratégias de vendas do mercado, corretor com maior visibilidade do Sul do País, Palestrante Conecta Imobi 2019 em SP, e ainda autor do livro “A Chave da Venda de Imóvel”. Guilherme Pilger estará em Vitória, no dia 26 de agosto, às 19 horas, no Espaço Patrick Ribeiro, no Aeroporto de Vitória, para o primeiro evento do Clubi, Clube de vantagem para corretores do Estado, em comemoração ao dia do corretor.

Geraldo Lino e Daniela Caser: em tarde décor Crédito: Mônica Zorzanelli

A médica ginecologista Thaissa Tinoco Sassine será uma das instrutoras do Centro de Formação em Cirurgia Robótica do Espírito Santo, ancorado pelo Hospital Santa Rita. A especialista certificou-se neste ano pelo IRCAD América Latina.

Robson Arruda, diretor da Natuzzi Vitória, está com a campanha “Special Offer Winter Sale”, com itens do showroom da brand italiana. Entre as opções estão o sofá Philo, um clássico atemporal da grife, e a poltrona Re-vive, resultado de anos de estudo de ergonomia, com tecnologia de ponta que foi aplicada à peça, sendo totalmente sensorial.

Bruno Ferrador está com grande expectativa em relação ao desempenho da 21ª edição da Feira do Bebê e Gestante que acontece, este ano, pela primeira vez no Shopping Vila Velha. O evento, aberto ao público até 22 de agosto, reúne cerca de 60 expositores de diversos segmentos da maternidade. A entrada na feira é gratuita.