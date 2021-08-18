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Renata Rasseli

Irmãs Maitê e Luma Frisso celebram aniversário em Vila Velha

Herdeirinhas dos médicos Thanguy e Patrícia Friço comemoram 15 e 14 anos neste sábado (14), no Casa di Lucca Jardins

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 02:08

Públicado em 

18 ago 2021 às 02:08
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Thanguy Friço, as filhas Maitê e Luma e Paty Friço
Thanguy Friço, as filhas Maitê e Luma Frisso e Patrícia Friço: aniversário em dose dupla Crédito: Cloves Louzada
Herdeirinhas dos médicos Thanguy e Patrícia Friço, Maitê e Luma festejaram seus 15 e 14 anos, no último sábado (14), no cerimonial  Casa di Lucca Jardins, em Vila Velha. A festa, ao ar livre, reuniu amigos e familiares. Cada aniversariante teve seu próprio bolo personalizado para os parabéns.
As irmãs cantoras entraram na pista interpretando uma música de autoria delas. Depois do "parabéns pra você",  elas cantaram alguns hits sertanejos e colocaram todo mundo para dançar. 
Maitê e Luma Friço
Maitê e Luma Frisso Crédito: Cloves Louzada

JAPA NA CASACOR ES 2021

Radicado em São Paulo, Matheus Cunha, bartender que está entre os dez maiores do mundo e 14 vezes eleito o melhor do Brasil, está à frente da consultoria da nova carta de drinques do Hanaya Japonese Food. O restaurante assinará o menu do drinque bar da CasaCor ES, que  será realizada de 6 de outubro a 28 de novembro, na antiga residência da família Meyerfreund, da Praia da Costa. O espaço do drinque bar Hanaya, explica a diretora da CasaCor ES Rita Tristão, terá também uma seleção enxuta do cardápio de culinária japonesa contemporânea assinado pelo chef Cayke Lass, ex Noma, de Floripa. 

COQUETEL

Isabela Pantaleão e Juliana Hatem
Isabela Pantaleão e Juliana Hatem: em noite de festa na Orla de Camburi Crédito: Leo Gurgel

DOAR FAZ BEM

O diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi, e o diretor de mercado da cooperativa, Gustavo Peixoto, estiveram pessoalmente na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) para doar novos aventais cirúrgicos aos professores e alunos do curso de Medicina. Peixoto, que também é professor do departamento de Cirurgia da Ufes, conta que os capotes utilizados no laboratório de técnica operatória estavam em uso há quase duas décadas. “Levei a questão para o dr. Ronchi e a Unimed Vitória providenciou 30 novos kits de aventais para o departamento, que foram entregues na última sexta (13). É o cooperativismo sempre atuando em parceria com sociedade”. A vestimenta será utilizada no laboratório de habilidades, onde os alunos têm aulas práticas de cirurgia. A Unimed Vitória é parceira de longa data Ufes, já tendo feito reformas de auditórios e ambulatórios do curso de Medicina.

DOAR FAZ BEM 2

Renata Carnieli, Letícia Dalvi e Mirian Dazílio
Renata Carnieli, Letícia Dalvi e Mirian Dazílio: em tarde doações para o Instituto Jutta Batista da Silva, na Loja Vazia, no Shopping Vitória. O espaço recebe roupas, sapatos e acessórios até o dia 29 de agosto Crédito: Renata Rasseli

4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

Jovens estudantes de escolas públicas estão, hoje e amanhã, no Bandes pra uma conversa sobre o futuro do trabalho. O projeto é uma parceria do banco capixaba com a Junior Achievement e a proposta é apresentar para os alunos de ensino médio o impacto da 4ª Revolução Industrial. O projeto também busca abordar temas sobre as habilidades socioemocionais e as carreiras de alto crescimento, focando na economia capixaba a longo prazo.

DOAR FAZ BEM 3

Pietro Di Marcos doou um vestido de noiva para a Loja Vazia 2021
Pietro Di Marcos doou um vestido de noiva para a Loja Vazia 2021, no Shopping Vitória Crédito: Renata Rasseli

PEDAL NAS MONTANHAS

A Assembleia Legislativa aprovou o Projeto de Lei 333/2021, de autoria do deputado Delegado Danilo Bahiense, que cria o Programa Estadual de Incentivo ao Ciclismo de Montanha nos parques estaduais, unidades de conservação e nas trilhas localizadas em áreas públicas em seu entorno. A medida visa fomentar a prática esportiva e proteger a natureza, com a obrigação de que os ciclistas usem trilhas e preservem o meio ambiente.

RR NEWS

A aniversariante Nicoli Carminati em ensaio de 15 anos.
A aniversariante Nicoli Carminati em ensaio de 15 anos. Crédito: Bruna Oliveira
Nicoli Carminati comemora 15 anos, neste sábado (21), no Cerimonial Beta Eventos, com organização da cerimonialista Daieny Fasolo. O bolo é de Juliana Marculano e decoração da Conceito Único.
O designer de interiores Carmo Della Mota esteve em Búzios, no último final de semana, para visita a um projeto de decoração em um condomínio de luxo.  Sua próxima parada será Lisboa.
Dra. Kelly Andrade recebe moção de aplauso no dia 19, na Câmara Municipal de Cariacica, em homenagem à sua carreira na advocacia capixaba.
Seguindo com ações que buscam acessibilidade jurídica e auxílio às mulheres, Dra. Edilamara Rangel, presidente da Comissão da Mulher Advogada, e Sandra Gomes, presidente da Federação das Mulheres Empreendedoras da Serra, realizam atendimento de orientação jurídica e empreendedorismo dia 21 de agosto, em Cariacica.
O fisiculturista capixaba Junior de Paula comemora a conquista no Campeonato Estadual 2021
O fisiculturista Junior de Paula comemora a conquista no Campeonato estadual 2021 Crédito: Divulgação
O fisiculturista capixaba Junior de Paula comemora a conquista no Campeonato Estadual 2021 realizado pela IFBB/ ES, Federação Capixaba de Bodybuilding e Fitness. Ele foi campeão na categoria Classic physique master (acima de 40 anos) e Top 2 medalha de prata na Top 2 medalha de prata na categoria Classic Physique, acima de 1,80 m de altura. O também personal trainer tem o apoio do casal Márcio Mendes Mello e Roberta Mello, proprietários de uma franquia de rede de manipulação em Vila Velha.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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