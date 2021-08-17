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Renata Rasseli

Carol Veiga celebra aniversário ao som de hits dos anos 80 em Vitória

A jornalista comemorou em "petit party" no último sábado (14), no Quintal da Juranda, no Barro Vermelho, ao som do DJ Bombril

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 02:08

Públicado em 

17 ago 2021 às 02:08
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Carol Veiga
Carol Veiga celebrou 44 primaveras em noite de hits dos anos 80 Crédito: Mônica Zorzanelli
Ferveu a petit party de aniversário da jornalista Carol Veiga, no último sábado (14), no Quintal da Juranda, no Barro Vermelho, em Vitória. O DJ Bombril colocou todo mundo para dançar ao som dos melhores hits dos anos 80. Nas picapes, rolou Blitz, Lobão, Titãs, Engenheiros do Hawaii e clássicos do axé e da lambada.
Confira quem prestigiou a festa da Carol nas fotos de Mônica Zorzanelli.

Aniversário de Carol Veiga

Renata Rasseli no Test Drive do novo Corolla Cross XRX
0 Crédito: 0

RR no Toyota corolla cross

O novo Toyota Corolla Cross é o SUV mais aguardado do ano. Lançado em março de 2021, o carro chegou para disputar a liderança do segmento que mais cresce no país. Está disponível em 3 versões (XR, XRE e XRX). RR fez o test drive do XRX. O modelo híbrido e flex é o único da categoria que não precisa recarregar na tomada. Confortável e com acabamento requintado, o XRX chama ainda a atenção por ser muito silencioso. O típico barulho do ronco do motor dá lugar ao silêncio do motor de carros elétricos. Aprovadíssimo! Informações: @kurumatoyota
Conteúdo de Marca

CASAMENTO

ARTES VISUAIS

O artista visual e performer capixaba, Geovanni Lima,  foi selecionado para participar do Prêmio PIPA, um dos mais relevantes no país em artes visuais. Sua obra que instiga a reflexão sobre as relações entre corpo, sociedade e subjetividades. A votação on-line acontece na página https://www.premiopipa.com/geovanni-lima/ até o dia 21 de agosto.

QUERIDAS DE RR

Simone Rizk e Stella Miranda
Simone Rizk e Stella Miranda: amigas reunidas em almoço na Aleixo Netto Crédito: Mônica Zorzanelli

ENFRENTANDO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

No mês em que se comemora os 15 anos da Lei Maria da Penha, a vereadora Karla Coser (PT) realiza audiência pública para debater as políticas públicas de enfrentamento às violências contra as mulheres. O encontro é nesta terça-feira (17), às 19h, no Plenário da Câmara de Vereadores. A sessão poderá acompanhar ao vivo pelo Facebook e Youtube da casa.

EXPOSIÇÃO

Tetê Lino, Gloria Musiello e Roseane Zigoni
Tetê Lino, Gloria Musiello e Roseane Zigoni: conferindo a mostra "A Arte Nossa de Cada Dia" Crédito: Mônica Zorzanelli

LEITE MATERNO SALVA

No mês dedicado à conscientização sobre a importância da amamentação, o coordenador de Medicina Preventiva da Samp Ramon Minarini lembra que o leite materno é a melhor fonte de nutrição para bebês e a forma de proteção mais econômica e eficiente para diminuir as taxas de mortalidade infantil. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o leite materno é capaz de reduzir em até 13% os índices de mortes de crianças menores de cinco anos.
Segundo ele, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância (Unicef) destacam que cerca de seis milhões de vidas são salvas, por ano, em razão do aumento nas taxas de amamentação, feita de maneira exclusiva, até o sexto mês de vida do bebê.

ANIVERSÁRIO

A vice-governadora Jacqueline Moraes celebrou 46 anos ao lado da família, entre eles o filho Isac Moraes Avelina
A vice-governadora Jacqueline Moraes celebrou 46 anos ao lado da família, entre eles o filho Isac Moraes Avelina Crédito: Divulgação

RR NEWS

Ada Mota convida para o lançamento virtual do exclusivo Stick Ultraleve FPS50, da ADCOS, nesta quinta-feira (19), às 10h30, com bate-papo sobre saúde da pele e fotoproteção com a Dra. Thatiana H. Blumenberg, dermatologista e especialistas em desenvolvimento de produtos da marca. 
O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, o presidente da 1ª Subseção de Colatina, Cristiano Cassaro, e a vice-presidente, Michela Ferreira Dias, estarão nesta sexta-feira (20) no lançamento da pedra fundamental da construção da sede própria da 1ª Subseção de Colatina. O evento histórico marcará os 40 anos da Subseção mais antiga da Ordem e faz parte da programação do centenário de Colatina, que será comemorado no dia 22 de agosto. A sede é um desejo antigo e celebra a união da classe da Região Norte.
Diante do sucesso da primeira edição, a chef Mônica Pimentel lança o bis do tributo ao Buena Vista Social Club com Eugênio Goulart, nos vocais e banda, nesta quinta (19), no Bendito Bistrô, na Praia do Canto.
No Dia Nacional do Patrimônio Histórico, comemorado nesta terça-feira (17), o CAU/ES promove a live Preservação do Patrimônio Cultural no Brasil – Um Desafio Constante, às 19 horas, no canal do YouTube, com a arquiteta do Departamento de Patrimônio Histórico da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz, Cristina Coelho.
Após um breve recesso, o hair stylist Heyd Tex retorna ao seu Camarim Tex, espaço de beleza em Jardim Camburi, nesta terça-feira (17).

ALMOÇO

Arisio Tessarolo, Izabella Tessarolo e Wylson Zon
Arisio Tessarolo, Izabella Tessarolo e Wylson Zon: em tarde de negócios na Aleixo Netto Crédito: Mônica Zorzanelli

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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