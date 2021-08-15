Grife de sapatos do ES brilha na nova coleção da estilista Martha Medeiros

Martha Medeiros usa sapatos Quattre no seu book de lançamento Crédito: Divulgação

A Quattre, marca de handmade shoes capixaba, das empresárias Barbara Ferretti e Rafaela Sterquino, foi a escolhida para o lançamento e catálogo da nova coleção "Mandacuru", da estilista alagoana Martha Medeiros para o verão 2022.

GRUPO KORA SAÚDE NA BOLSA DE VALORES

Antônio Benjamin Alves Neto, CEO da Kora Saúde, e equipe Crédito: Divulgação

A Kora Saúde (ticker KRSA3) concluiu a sua oferta pública inicial (IPO) na B3. A empresa opera uma rede hospitalar independente com 12 hospitais próprios localizados no Espírito Santo (Rede Meridional), Mato Grosso, Distrito Federal, Tocantins e Ceará.

A cerimônia, realizada na sede da B3 em São Paulo, contou com a presença de Gilson Finkelsztain, CEO da B3, e Benjamin Neto, CEO e fundador da Kora Saúde, além de outros executivos da empresa e convidados.

“Esse é o 44º IPO do ano e o 5º do segmento de saúde, setor que está ganhando cada vem mais relevância e vem se consolidando com gestão profissional, governança e empreendedorismo. São empresas vitoriosas que enxergaram o mercado de capitais brasileiro como uma boa alternativa para começar uma nova jornada de crescimento. E esse IPO também chama a atenção pela diversidade geográfica, pois vemos cada vez mais empresas de todo o país chegando na bolsa”, disse Finkelsztain durante a cerimônia.

"Hoje é um dia para comemorar e pensar de onde saímos, em 2001, e onde chegamos. Somos a terceira empresa capixaba a chegar na bolsa, dentre quase 500 empresas, isso é um marco na nossa história. Hoje abrimos uma nova página, conhecedores das nossas obrigações e dos nossos compromissos, e certos de que vamos cumprir tudo o que prometemos”, comemorou Benjamin Neto no discurso que antecedeu o toque de campainha.

DE SAMPA PARA CACHOEIRO

A artista plástica e primeira-dama do Estado de São Paulo visitou o ES. Veio conhecer rochas para suas escultura. Em Cachoeiro, foi recebida por Mariana Sandrin, que apresentou os mármores e granitos capixabas para a artista Crédito: Divulgação

BERNARDINHO FALA SOBRE INOVAÇÃO E PÓS-PANDEMIA

Na próxima quarta-feira (18), empresários do Brasil inteiro estarão reunidos em evento online para discutir e compartilhar conhecimento sobre inovação e a retomada dos negócios pós-pandemia. A 3ª edição do Sankhya Web Fórum terá a participação especial de Bernardinho, ex-técnico da Seleção Brasileira de Vôlei e um dos grandes nomes em liderança no Brasil. As inscrições ainda estão abertas e o evento é totalmente gratuito e online. Quem quiser participar, pode se inscrever em https://eventos.transformacaodigital.com/sankhya/.

ANIVERSÁRIO

a aniversariante do mês Rosana Moro entra as amigas Belinda Reblin, Mônica Ribeiro, Silvana Pelaes e Marcela Raizer: celebrando com a Confraria Luxo BTZ Crédito: Cloves Louzada

ACADEMIA CELEBRA 3 ANOS

A Bodytech Vitória completa 3 anos neste mês de agosto e a coordenadora fitness da unidade, Lorena Bello, preparou uma programação especial de aniversário. Nos dias 18 e 19, aulas comemorativas de Indoor Cycle, ginastica localizada, Yoga, Wolffit e FitDance, estão na programação especial a partir das 7 horas. . Os professores Rui Ribeiro, Serfio Orofino, Nicole e Monia Lombardi, Karla Ribeiro, Nelsinho Sardinha e Maya Rosa também fazem parte da comemoração com aulas especiais.

INAUGURAÇÃO

RR NEWS

Vitória será representada pela Galeria Matias Brotas Arte Contemporânea na 11ª edição da ArtRio, de 8 a 12 de setembro, na na Marina da Glória. A galeria, de Lara Brotas e Sandra Matias, apresentará em seu espaço artistas como Ricardo Becker, Arthur Arnold, Adriana Vignoli, José Spaniol, José Bechara, Mai-Britt Wolthers, Antonio Bokel, Renata Egreja, Shirley Paes Leme, Suzana Queiroga e Nazareno.

O especialista em marketing de percepção Arthur Galvão é quem assina a estratégia de branding da clínica de estética de Vanessa Cabral, contemplando identidade, linguagem, público, posicionamento, abordagens e reputação. O ponto de partida da nova identidade foi o slogan “Rejuvenesça até 10 anos em 3 sessões”, com o objetivo de conversar com um público que valoriza a vida, a excelência, a experiência e a exclusividade de ser.

Hugo Mansur se despede da identidade visual criada por ele e sua equipe para as Olimpíadas de Tóquio 2020, a convite da Rede Gazeta, para a cobertura e torcida capixaba. Sócio proprietário da Lifebrand, o diretor de estratégia e relacionamento agora está de olho nas novidades da próxima edição, que terá pela primeira vez a modalidade “breaking”, um estilo de dança ligado ao hip hop. Apenas três anos separam os Jogos Olímpicos de Verão de 2024, que já é conhecido como as Olimpíadas “com vista”, em alusão às belas paisagens parisienses que serão pano de fundo da competição mundial. As partidas de vôlei de praia em frente ao jardim da torre Eiffel e o hipismo no palácio de Versalhes são um exemplo disso. Mas além do charme e beleza da cidade do amor, Paris promete marcar a história com dois feitos inéditos: sustentabilidade e igualdade entre os atletas. Logo se vê que motivos para se inspirar (e torcer) não vão faltar. Paris é logo ali!