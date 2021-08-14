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Renata Rasseli

Alunos do ES participam de trilha sonora do "Criança Esperança"

Os alunos do Projeto Vale Música Serra, Adler Leonardo (clarinete) e Bruna Leite (percussão), participaram da gravação de “Enquanto Houver Sol”, sucesso dos Titãs escolhido como tema da campanha Criança Esperança 2021, da TV Globo

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 02:08

Públicado em 

14 ago 2021 às 02:08
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Bruna Leite
Bruna Leite Crédito: Divulgação/Projeto Vale Música Serra
Os alunos do Projeto Vale Música Serra, Adler Leonardo (clarinete) e Bruna Leite (percussão), participaram da gravação de “Enquanto Houver Sol”, sucesso dos Titãs escolhido como tema da campanha Criança Esperança 2021, da TV Globo. Os filmes da nova fase da campanha têm trilha sonora gravada pela Orquestra Sinfônica Brasileira, com a participação de 20 jovens estudantes de música, de cinco Estados brasileiros, atendidos pelo projeto social da OSB e pelo próprio Criança Esperança. Em função da pandemia, os alunos fizeram suas gravações de forma remota.
Adler Leonardo
Adler Leonardo Crédito: Divulgação/Projeto Vale Música Serra
A canção de Sérgio Britto ganhou arranjo do compositor capixaba Rafael Rocha, preparado especialmente para a ocasião, com regência do maestro Roberto Tibiriçá e interpretação de Luan Santana. As peças estão sendo veiculadas nos intervalos da programação dos canais Globo.

VISITA

O dentista Victor Simões está com consultório novo no Barro Vermelho e recebeu esta semana o cantor Silva.
O dentista Victor Simões Recebeu esta semana o cantor Silva, em seu novo consultório, no Barro Vermelho Crédito: Divulgação

ALUNOS PREMIADOS NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA

Um total de 63 alunos dos ensinos Fundamental e Médio do Centro Educacional Leonardo da Vinci são medalhistas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) de 2021, que acaba de ter seu resultado divulgado. Eles conquistaram 25 medalhas de ouro, 23 de prata e 15 de bronze. De acordo com o diretor Mário Broetto é um orgulho ver os estudantes alcançando objetivos tão desafiadores. “A participação em competições nacionais motiva os estudos diários, desperta o interesse pela ciência, faz os estudantes terem sonhos e metas, e ainda trabalha o aspecto emocional deles na medida em que lidam com desafios. Por isso, os motivamos e preparamos para essas iniciativas”, explica o diretor.

QUERIDAS DE RR

Stephany Pim e Chris Moraes
Stephany Pim e Chris Moraes: noite de festa na Orla de Camburi Crédito: Léo Gurgel

RR NEWS

Carol Veiga comemora idade nova com petit party, neste sábado (14), com festa no Quintal da Juranda, no Barro Vermelho.  Para agitar a pista, DJ Bombril fazendo um túnel do tempo com os melhores hits dos anos 80. A noite marca o lançamento da Casa de Juranda como o novo cerimonial da Ilha para pequenos eventos.
Claudia Júdice Folador recebe, nesta terça-feira (17)  convidados da arquiteta Juliana Goulart para o preview de lançamento do novo espaço de sua mostra, em Santa Lúcia, assinado pela profissional. O Quarto Boho combina os estilos romântico, country e vintage, em uma decoração totalmente ousada e irreverente. O evento, em petit comité, será um chá da tarde inglês. Tamara Raizer, Carol Zamboni, Sonia Telles, Cyane Zoboli, Fernanda Julião e Daniela Caser já confirmaram presença. 
Ana Portugal, Naira Lili e Erica Rezende
Ana Portugal, Naira Lili e Erica Rezende: beleza capixaba Crédito: Léo Gurgel
Os irmãos e sócios Gustavo Muciaccia Almeida e Renan Muciaccia Almeida convidam para inauguração  da franquia da Coffeetown Praia do Canto, na quarta-feira (18).
Após retornar das férias em Natal, a especialista em mesa posta e sommeliere Dani Mendes vai comandar duas lives shops: uma neste domingo (15), às 15h30, com itens de decoração em geral e bandejas, e a outra na terça-feira (17), com peças de mesa posta e utensílios domésticos, às 19h30.
O Conselho Regional de Administração do Espírito Santo (CRA-ES) representado pelo Diretor de Registro e Fiscalização Robson Brandão Neves e o Superintendente Pedro Cipriano Prêmoli participam de solenidade de abertura das oficinas de elaboração do modelo de negócios do Centro de Inovações do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), que acontece na próxima segunda (16), em Jardim da Penha, nos antigos galpões do IBC que agora serão espaço do Ifes.
Italla Monti, Kaiky Plaster e Solana Marianelli
Itala Monti, Kaiky Plaster e Solana Marianelli: celebrando na Orla de Camburi!  Crédito: Léo Gurgel

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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