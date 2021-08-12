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Renata Rasseli

FOTOS: Confira quem prestigiou o vernissage de "A Arte Nossa de Cada Dia"

A exposição, que foi aberta na terça-feira (10), reúne trabalhos de 13 artistas capixabas, no Tiffany Center, em Vitória

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 02:06

Públicado em 

12 ago 2021 às 02:06
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Alda Pessotti, Luiza Amália Sodré e Maita Mota
Alda Pessotti, a anfitriã Luiza Amália Sodré e Maita Mota Crédito: Mônica Zorzanelli
A artista Luiza Amália Sodré resolveu transformar uma loja no Tiffany Center, na Reta da Penha,  que estava fechada, em galeria de arte. E para inaugurar o novo espaço, ela convidou 13 artistas capixabas para mostrarem seus trabalhos em "A Arte Nossa de Cada Dia", que foi aberta nesta terça ( 10).  A coletiva reúne trabalhos de Adriana Vello, Alzira Torres, Bianca Romano, Fernando Rosetti, Janete Ribeiro, Mônica Zorzanelli, Wagner Veiga, Wanda Ribeiro, Regina Caus, Teresa Cristina Dalla, Teresinha Mazzei, Zaira Morato e Luiza Amalia Sodré.
O vernissage reuniu apreciadores de arte e amigos dos artistas e contou com apresentação musical do casal Danilo Martins e Betty Feliz. Nossa fotógrafa Mônica Zorzanelli, uma das expositoras, apresentou suas novas criações de folhas bordadas. 
Confira quem prestigiou o encontro cultural nas galeria abaixo:
Beatriz Rassele Croce, Renata Rasseli e Mônica Zorzanelli
Beatriz Rassele Croce, Renata Rasseli e Mônica Zorzanelli Crédito: Arthur Louzada

Vernissage de "A Arte Nossa de Cada Dia"

ECONOMIA DE RECURSOS

Um projeto desenvolvido e financiado pela Faesa ajudou o Governo do Estado a economizar recursos. Alunos da Unidade de Computação e Sistemas e dos cursos de Psicologia e Pedagogia do Centro Universitário criaram, personalizaram e implementaram um ambiente virtual de aprendizagem para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado do Espírito Santo (Iases), que poderá ser usado para ofertar cursos de formação online para os servidores e adolescentes atendidos pelo Iases. O professor Otávio Lube, coordenador do projeto, explica que a parceria beneficia a todos os envolvidos. “É uma característica da extensão universitária proporcionar a aproximação entre academia e diversos setores da comunidade. Neste caso, o poder público foi beneficiado com o desenvolvimento gratuito de um projeto que chega a custar cerca de R$ 120 mil, se fosse desenvolvido por uma empresa privada. Para os alunos, é uma oportunidade de expandir os conhecimentos e participar de algo que pode contribuir com o desenvolvimento de suas carreiras”, destaca.

MODA

Tatiana Coutinho, Luciana Almeida e Maria Sanz
Tatiana Coutinho, Luciana Almeida e Maria Sanz: na noite de lançamento da nova coleção de quimonos de MS Crédito: Divulgação

PODCAST EM ALTA

A jornalista Renata Rocha conversou, no Podcast Ping Pong, com o presidente da Associação Brasileira de Podcasters (Abpod), Andreh Jonathas, sobre a importância dos Podcasts para o jornalismo no Brasil atual. De acordo com o também jornalista, a ferramenta é uma alternativa para os profissionais que querem fazer trabalho de credibilidade, além de uma alternativa para combater fake News. Segundo ele, a remuneração ainda é o grande desafio, mas as possibilidades têm se ampliado ultimamente. Vale a escuta! O Ping Pong pode ser acessado no site da autora rocharenata.com.br ou nas plataformas digitais como o Spotify

QUERIDAS DE RR

Flávia Dalla e Carol Veiga
Flávia Dalla e Carol Veiga: prestigiando o lançamento de Maria Sanz nesta terça (10) Crédito: Divulgação

RR NEWS

Ronaldo Barbosa assina o projeto museográfico do Santuário Nacional de Anchieta, que será inaugurado em outubro, em Anchieta. "Depois de fazer o projeto expográfico do Museu da Liturgia de Tiradentes, esse é meu segundo projeto religioso, desta vez no meu Estado. Através de alta tecnologia e acervo físico do Santuário, criei ambientes instigantes para que o público possa ter acesso à  vida e obra do Santo Anchieta". O projeto tem como assistente de criação Felipe Gomes, ex-aluno de RB.
Letícia Chieppe e Isadora Saadi convidam para o lançamento da collab de acessórios Lumière, dia 24, na Duett, na Praia do Canto. 
Neusa Glória Santos convida para a comemoração dos 72 anos da Academia Feminina Espírito-Santense de Letras, no dia 18, no Museu Capixaba do Negro, Centro de Vitória. 
A 8ª Edição da Loja Vazia - campanha de arrecadação de roupas, sapatos e acessórios para instituições filantrópicas capixabas - acontece até o dia 29 de agosto no Shopping Vitória. No dia 25, a farmacêutica Raigna Vasconcelos é uma das madrinhas do projeto e estará recebendo doações no local, ao lado do grupo Mulheres de Negócios
Michelle Vieira Prezotti e Leonardo Prezotti
Michelle Vieira Prezotti e Leonardo Prezotti; no casamento de Roberta Rabelo e Rodolpho Cabas. Michelle vestiu look by Josué Vasconcellos/Libanesa Tecidos Crédito: Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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