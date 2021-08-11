Homofobia: OAB-ES presta solidariedade a donos de restaurante de Vitória

Nesta quarta-feira (11/08), aproveitando a comemoração ao Dia do Advogado, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo, José Carlos Rizk Filho, convidou membros de Comissões da Ordem e da Diretoria a se reunirem no restaurante A Oca Bistrô e Ateliê, na Escadaria do Rosário, no Centro de Vitória.
O encontro é um apoio ao local, cujos donos, recentemente, passaram por uma situação de injúria racial. O presidente da OAB-ES, Rizk Filho, ressalta que faz parte da missão da Ordem, lutar contra qualquer tipo de discriminação, garantindo os direitos iguais de todos na sociedade.
"Nós sabemos que não basta não ser racista, precisamos ser antirracista. Estamos aqui não apenas promovendo apoio ao restaurante, mas como um ato de resistência contra a intolerância, pró democracia e pró direitos humanos. É um ato de solidariedade, um ato de humanidade. As pessoas estão precisando propagar o amor. E respeito é amor. E amor é respeito."
ENTENDA O CASO
Uma mulher de 64 anos foi autuada por injúria racial qualificada e levada para o Centro de Triagem de Viana após xingar e insultar verbalmente, utilizando expressões homofóbicas, os proprietários do restaurante "A Oca", localizado no Centro de Vitória, na tarde do último sábado (7). Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a idosa foi liberada do presídio no domingo (8) em função de uma decisão judicial.
"Todo 'viado' é odiado", "eu vou fechar seu restaurante e colocar ele no inferno", "minha vontade é de encher vocês de porrada". Essas foram algumas das frases ditas pela idosa ao se referir a Fabrício Costa e Caio Cruz. Os dois são casados e há dois anos têm um restaurante. Segundo eles, que denunciaram o caso à Polícia Civil e também registraram as ofensas em um áudio, o problema teria começado quando o restaurante estava em pleno funcionamento.