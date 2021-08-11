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Renata Rasseli

Homofobia: OAB-ES presta solidariedade a donos de restaurante de Vitória

Em comemoração ao Dia do Advogado, o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, convidou membros de Comissões da Ordem e da Diretoria a se reunirem no restaurante A Oca Bistrô e Ateliê, no Centro de Vitória

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 15:14

Públicado em 

11 ago 2021 às 15:14
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

OAB-ES presta solidariedade a donos de restaurante A Oca, no Centro de Vitória
OAB-ES presta solidariedade a donos do A Oca, no Centro de Vitória Crédito: Divulgação
Nesta quarta-feira (11/08), aproveitando a comemoração ao Dia do Advogado, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo, José Carlos Rizk Filho, convidou membros de Comissões da Ordem e da Diretoria a se reunirem no restaurante A Oca Bistrô e Ateliê, na Escadaria do Rosário, no Centro de Vitória.
O encontro é um apoio ao local, cujos donos, recentemente, passaram por uma situação de injúria racial. O presidente da OAB-ES, Rizk Filho, ressalta que faz parte da missão da Ordem, lutar contra qualquer tipo de discriminação, garantindo os direitos iguais de todos na sociedade.
"Nós sabemos que não basta não ser racista, precisamos ser antirracista. Estamos aqui não apenas promovendo apoio ao restaurante, mas como um ato de resistência contra a intolerância, pró democracia e pró direitos humanos. É um ato de solidariedade, um ato de humanidade. As pessoas estão precisando propagar o amor. E respeito é amor. E amor é respeito."
José Carlos Rizk Filho - Presidente da OAB-ES
OAB-ES presta solidariedade a donos do A Oca, no Centro de Vitória
OAB-ES presta solidariedade a donos do A Oca, no Centro de Vitória Crédito: Divulgação

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ENTENDA O CASO

Uma mulher de 64 anos foi autuada por injúria racial qualificada e levada para o Centro de Triagem de Viana após xingar e insultar verbalmente, utilizando expressões homofóbicas, os proprietários do restaurante "A Oca", localizado no Centro de Vitória, na tarde do último sábado (7). Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a idosa foi liberada do presídio no domingo (8) em função de uma decisão judicial.
"Todo 'viado' é odiado", "eu vou fechar seu restaurante e colocar ele no inferno", "minha vontade é de encher vocês de porrada". Essas foram algumas das frases ditas pela idosa ao se referir a Fabrício Costa e Caio Cruz. Os dois são casados e há dois anos têm um restaurante. Segundo eles, que denunciaram o caso à Polícia Civil e também registraram as ofensas em um áudio, o problema teria começado quando o restaurante estava em pleno funcionamento.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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