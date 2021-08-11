Homofobia: OAB-ES presta solidariedade a donos de restaurante de Vitória

OAB-ES presta solidariedade a donos do A Oca, no Centro de Vitória Crédito: Divulgação

Nesta quarta-feira (11/08), aproveitando a comemoração ao Dia do Advogado, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo, José Carlos Rizk Filho, convidou membros de Comissões da Ordem e da Diretoria a se reunirem no restaurante A Oca Bistrô e Ateliê, na Escadaria do Rosário, no Centro de Vitória.

O encontro é um apoio ao local, cujos donos, recentemente, passaram por uma situação de injúria racial. O presidente da OAB-ES, Rizk Filho, ressalta que faz parte da missão da Ordem, lutar contra qualquer tipo de discriminação, garantindo os direitos iguais de todos na sociedade.

"Nós sabemos que não basta não ser racista, precisamos ser antirracista. Estamos aqui não apenas promovendo apoio ao restaurante, mas como um ato de resistência contra a intolerância, pró democracia e pró direitos humanos. É um ato de solidariedade, um ato de humanidade. As pessoas estão precisando propagar o amor. E respeito é amor. E amor é respeito." José Carlos Rizk Filho - Presidente da OAB-ES

OAB-ES presta solidariedade a donos do A Oca, no Centro de Vitória Crédito: Divulgação

ENTENDA O CASO

Uma mulher de 64 anos foi autuada por injúria racial qualificada e levada para o Centro de Triagem de Viana após xingar e insultar verbalmente, utilizando expressões homofóbicas, os proprietários do restaurante "A Oca", localizado no Centro de Vitória, na tarde do último sábado (7). Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a idosa foi liberada do presídio no domingo (8) em função de uma decisão judicial.