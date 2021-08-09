No Centro

Idosa é presa por insultos homofóbicos contra donos de restaurante em Vitória

Caso aconteceu no último sábado (7). Vítimas chegaram a gravar um áudio com parte das ofensas feitas pela mulher de 64 anos. Após passar por audiência de custódia, a acusada foi liberada

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 13:22

Vitória
Fabrício Costa e Caio Cruz, donos de um restaurante, foram vítimas de insultos Crédito: Gabriela Martins/TV Gazeta
Uma mulher de 64 anos foi autuada por injúria racial qualificada e levada para o Centro de Triagem de Viana após xingar e insultar verbalmente, utilizando expressões homofóbicas, os proprietários do restaurante "A Oca", localizado no Centro de Vitória, na tarde do último sábado (7). Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a idosa foi liberada do presídio no domingo (8) em função de uma decisão judicial.
"Todo 'viado' é odiado", "eu vou fechar seu restaurante e colocar ele no inferno", "minha vontade é de encher vocês de porrada". Essas foram algumas das frases ditas pela idosa ao se referir a Fabrício Costa e Caio Cruz. Os dois são casados e há dois anos têm um restaurante. Segundo eles, que denunciaram o caso à Polícia Civil e também registraram as ofensas em um áudio, o problema teria começado quando o restaurante estava em pleno funcionamento.

"A nossa supervisora tentou explicar a ela, enquanto recebia gritos e ouvia insultos, o que causou constrangimento a todos os presentes e aos funcionários. Ao sair, a senhora derrubou e quebrou a nossa placa", disse Fabrício em uma nota publicada nas redes sociais do restaurante.
Diante do comportamento alterado da idosa, Fabrício contou que ele e Caio decidiram conversar com ela, que a esta altura, já havia saído do restaurante. No entanto, segundo os proprietários, a idosa não só passou a proferir expressões de cunho homofóbico contra o casal, como também tentou agredi-los fisicamente e precisou ser segurada por uma testemunha.
"Ela disse que nós éramos imundos e que estávamos sujando a escadaria do Rosário [local onde está localizada a igreja Nossa Senhora do Rosário], que gente imunda como nós não podia ficar ali naquele lugar sagrado. Disse também que ela usaria contatos importantes para fechar nosso restaurante", lembrou Fabrício.

PM ACIONADA

Polícia Militar foi acionada por Caio e Fabrício. Mas, segundo eles, mesmo diante dos policiais, a mulher seguiu fazendo as ofensas, ainda que em um tom mais calmo.
"Quando viu a polícia, ela ficou mais educada, mas continuou falando com os policiais que não tinha feito nada, que éramos gente de baixo nível, mentirosos, pessoas sujas, que estavam invadindo a escadaria. Mesmo na delegacia ela continuou com os insultos", pontuou Fabrício.
Em nota, a PM explicou que além de as vítimas terem gravado vídeos da atitude da mulher, outras pessoas que estavam no local testemunharam os fatos. A idosa negou as acusações e disse ter entrado no estabelecimento apenas querendo saber de que era o carro que atrapalhava o trânsito.
No entanto, como os proprietários do restaurante decidiram representar contra ela, todos foram levados para a Delegacia Regional de Vitória. Lá, segundo a Polícia Civil, a mulher foi autuada.
O nome da mulher não foi divulgado pela polícia. Caio e Fabrício também preferiram não expor a identidade dela nas redes sociais, onde publicaram uma nota de repúdio contra a violência que sofreram, e nem em entrevista. Agora, os empresários pretendem ingressar na Justiça para processar a idosa nas esferas cível e criminal.
"Eu espero que ela responda na Justiça pelos crimes que ela cometeu. O maior dano que ela causou foi à nossa honra, à nossa imagem. Somos pessoas extremamente trabalhadoras e responsáveis. Viemos do interior para Vitória, começamos muito de baixo e passamos por muitas dificuldades para conseguirmos o que temos. Faremos o que for possível para defender o nosso negócio e a nossa honra", ressaltou Fabrício.
Com informações de Gabriela Martins, da TV Gazeta e de Maira Mendonça, do G1ES

