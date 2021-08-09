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Tentativa de assalto

Bandidos disfarçados de entregadores atiram contra mãe e filho em Vila Velha

Tentativa de assalto aconteceu na noite do último sábado (7) na Rodovia Leste-Oeste. Vítimas tiveram o carro atingido por um tiro

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 12:21

Publicado em 

09 ago 2021 às 12:21
Tiro atingiu a porta do carona, onde estava o filho da promotora de eventos, de 16 anos
Tiro atingiu a porta do carona, onde estava o filho da promotora de eventos, de 16 anos Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Dois criminosos disfarçados de entregadores atiraram contra uma mulher e o filho dela na Rodovia Leste-Oeste, em Vila Velha, na noite do último sábado (7). O tiro atingiu a porta do carona, onde estava o filho, de 16 anos. A mulher foi abordada na descida para o bairro Rio Marinho.
A promotora de vendas, que também trabalha como garçonete pra aumentar a renda, estava voltando para casa. Ela contou que foi abordada por quatro bandidos em duas motos. Os criminosos que estavam na garupa da moto usavam bolsas de entregadores de comida por aplicativo.
Os assaltantes cercaram o carro, apontaram armas e ameaçaram os dois de morte. O filho deu um tapa na arma de um dos bandidos e a mãe conseguiu fugir.
Ela registrou a ocorrência na delegacia na manhã desta segunda-feira (9).O caso é investigado pela Polícia Civil e nenhum suspeito foi preso.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta e do G1 ES

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