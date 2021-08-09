Bandidos disfarçados de entregadores atiram contra mãe e filho em Vila Velha

Tiro atingiu a porta do carona, onde estava o filho da promotora de eventos, de 16 anos Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Dois criminosos disfarçados de entregadores atiraram contra uma mulher e o filho dela na Rodovia Leste-Oeste, em Vila Velha , na noite do último sábado (7). O tiro atingiu a porta do carona, onde estava o filho, de 16 anos. A mulher foi abordada na descida para o bairro Rio Marinho.

A promotora de vendas, que também trabalha como garçonete pra aumentar a renda, estava voltando para casa. Ela contou que foi abordada por quatro bandidos em duas motos. Os criminosos que estavam na garupa da moto usavam bolsas de entregadores de comida por aplicativo.

Os assaltantes cercaram o carro, apontaram armas e ameaçaram os dois de morte. O filho deu um tapa na arma de um dos bandidos e a mãe conseguiu fugir.

Ela registrou a ocorrência na delegacia na manhã desta segunda-feira (9).O caso é investigado pela Polícia Civil e nenhum suspeito foi preso.