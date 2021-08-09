Jovem preso usava casa da avó para distribuir drogas na Serra

Cocaína de cor azul, conhecida como pó do capitão Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um jovem foi preso com dinheiro e droga na noite desde domingo (8), na Serra . Ele usava a casa da avó como ponto de distribuição das drogas. Com ele, a polícia apreendeu pouco mais de R$ 1.200 em dinheiro e mais de 30 pinos de cocaína, droga na cor azul, colorida com anilina, em uma espécie de marca do tráfico na região de Serra Dourada. Vinícius Agostinho Silva, de 23 anos, foi detido após uma denúncia anônima.

De acordo com a Guarda Municipal da Serra, Vinícius mora com a avó e usava o local como ponto de distribuição da droga. A avó suspeitava que tinha algo errado e, quando os agentes chegaram, ela liberou entrada para que eles revistassem a casa.

"A gente conseguiu pegar o flagrante dele no portão entregando a droga e, assim que ele viu, ele tentou ir para dentro da casa. Ele correu para dentro da casa e ele mora com a avó, que já é uma idosa", contou a agente Rúbia, da Guarda Municipal da Serra.

Segundo a Guarda, Vinícius é o gerente do tráfico na região de Serra Dourada e já tem passagens pela polícia. "Ele é bem conhecido na região. Ele repassa as drogas e fica com o dinheiro. No linguajar do crime, ele seria o gerente. Ele tem passagens por tráfico", explicou a agente Rúbia.

Ainda de acordo com informações da Guarda, a droga de cor azul é conhecida como pó do capitão.

O suspeito foi levado para a Delegacia Regional da Serra.