Homem é preso por desligar torre e causar apagão de telefonia e internet no ES

Um homem foi preso pela polícia apontado como suspeito na participação do desligamento de 31 torres de uma operadora de telefone. O crime aconteceu no último dia 2 de agosto e causou a paralisação de serviços de internet e linhas telefônicas. Segundo informações da polícia, ele foi detido e confessou ter feito o desligamento.
Além do homem que confessou o crime, outro, de 26 anos, foi preso em flagrante por receptação de produto roubado, avaliado em R$ 100 mil. A ação foi realizada pela Delegacia de Segurança Patrimonial. Em coletiva nesta segunda-feira (9), polícia deu mais detalhes sobre o caso.