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31 torres

Homem é preso por desligar torre e causar apagão de telefonia e internet no ES

O caso aconteceu no último dia 2 de agosto e dois homens foram presos suspeitos de envolvimento no crime; um deles confessou ter feito o desligamento

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 06:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2021 às 06:49
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem foi preso pela polícia apontado como suspeito na participação do desligamento de 31 torres de uma operadora de telefone. O crime aconteceu no último dia 2 de agosto e causou a paralisação de serviços de internet e linhas telefônicas. Segundo informações da polícia, ele foi detido e confessou ter feito o desligamento.
Além do homem que confessou o crime, outro, de 26 anos, foi preso em flagrante por receptação de produto roubado, avaliado em R$ 100 mil. A ação foi realizada pela Delegacia de Segurança Patrimonial. Em coletiva nesta segunda-feira (9), polícia deu mais detalhes sobre o caso

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