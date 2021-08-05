Preso um dos suspeitos de assalto com refém a loja de celulares na Serra

Criminoso que aparece de blusa preta foi preso pela polícia no bairro Feu Rosa, na Serra, na última terça-feira (3) Crédito: Reprodução

Feu Rosa, no mesmo município. O caso ganhou repercussão após divulgação das imagens de câmeras de segurança do estabelecimento, que registraram toda a ação. Um funcionário chegou a ser feito refém pelos criminosos. Veja abaixo. Um dos responsáveis por um assalto em uma loja de celulares no bairro Planalto Serrano, na Serra , foi preso na última terça-feira (3) no bairro, no mesmo município. O caso ganhou repercussão após divulgação das imagens de câmeras de segurança do estabelecimento, que registraram toda a ação. Um funcionário chegou a ser feito refém pelos criminosos.

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Segundo o delegado Gabriel Monteiro, chefe da Divisão Patrimonial, o caso foi registrado como tentativa de latrocínio. Os suspeitos tentaram roubar mais de R$ 70 mil reais em celulares. "O que chamou a atenção foi a agressividade desses indivíduos. No meio do roubo, quando uma pessoa de bicicleta estava entrando na loja, um deles mira e atira. Por sorte, a munição mascou e não teve nenhuma gravidade maior", detalhou.

O delegado conta que, no último dia 31, equipes conseguiram localizar a casa de um dos indivíduos. "Fomos até a residência e ele já havia fugido. Encontramos uma mochila, reconhecida pela vítima, com caixas de celulares, o que mostrou que estávamos no caminho certo. Dias depois tivemos outra informação sobre o paradeiro do outro criminoso", continuou Monteiro.

Dupla roubou celulares cujo prejuízo ultrapassava R$ 70 mil; material foi recuperado Crédito: Polícia Civil | Divulgação

O chefe da Divisão Patrimonial conta que o suspeito fugiu, pulando diversos muros, quando percebeu a presença dos policiais. Ele chegou a se esconder em uma região de mata, mas equipes conseguiram localizá-lo. Nas imagens, ele é o que aparece vestindo uma camisa preta. "Na residência dele tinha um adolescente e todo esse material roubado da loja, cerca de R$ 500 em notas falsas, grande quantidade de cocaína, um simulacro, um revólver calibre 12 de fabricação caseira e munições", disse, sem informar o nome do homem preso.

Material apreendido na casa do suspeito no bairro Feu Rosa, na Serra Crédito: Polícia Civil | Divulgação

A vítima, refém dos assaltantes no dia do crime, foi à delegacia e reconheceu um dos criminosos. "Com as demais diligências, identificamos e qualificamos o segundo autor do crime. Tudo reconhecido pela vítima e confessado pelo criminoso. Com isso, ele foi preso por tentativa de latrocínio, posse de moeda falsa, tráfico e associação e posse ilegal de arma de fogo", completou o delegado.