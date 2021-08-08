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Perigo na estrada

Ciclista morre após acidente com motociclista embriagado, em Colatina

Segundo a Polícia Militar, foi feito teste de alcoolemia no motociclista que resultou 0,06mg/l; ele também não possuía carteira de habilitação, segundo a PM

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 19:43

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

08 ago 2021 às 19:43
Delegacia Regional de Colatina
De acordo com a PM, o motociclista foi encaminhado para a 15ª Delegacia Regional de Colatina Crédito: Reprodução /TV Gazeta
Um ciclista de 36 anos morreu após se envolver em um acidente com um motociclista na noite desse sábado (07), na rodovia que liga os distritos de Boapaba a Baunilha, em Colatina, no Noroeste do Estado. Segundo a Polícia Militar, o condutor da moto havia consumido bebida alcoólica e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O ciclista foi identificado como Jhones Silva de Sousa, ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.
O acidente, segundo a PM, foi por volta das 20h. O motociclista contou à polícia que seguia pela Rodovia 357, próximo ao trevo da rodovia ES 080, sentido Boapaba para São Gabriel de Baunilha, e que ao passar em uma curva se deparou com um ciclista que vinha na direção oposta e eles bateram.
As vítimas foram socorridas pelo Copo de Bombeiros para o pronto-socorro do Hospital Silvio Avidos, em Colatina. Jhones morreu após dar entrada. Segundo a polícia, o motociclista fez o teste de alcoolemia que resultou 0,06mg/l, ele também não possuía carteira de habilitação para conduzir qualquer tipo de veículo.
De acordo com a PM, o motociclista foi encaminhado para a 15ª Delegacia Regional de Colatina. A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil para confirmar se ele foi autuado e para mais informações sobre a ocorrência. O texto será atualizado quando houver resposta.

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