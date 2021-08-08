Motorista morre ao capotar com carro na orla da Praia da Costa

Capotamento aconteceu na orla da Praia da Costa no início da madrugada deste domingo (8) Crédito: Reprodução de vídeo

Um acidente de trânsito registrado no início da madrugada deste domingo (8) causou a morte de uma pessoa em Vila Velha . Um carro capotou na Avenida Antônio Gil Veloso, na Praia da Costa, e foi parar em cima do canteiro lateral da via.

Segundo informações da Polícia Militar , no local foi constatado que no veículo estavam duas pessoas, o condutor, de 38 anos, e uma criança, de 3 anos.

As vítimas foram atendidas pelo Samu, mas o homem morreu durante o atendimento no local. De acordo com a Polícia Militar, a criança não apresentava ferimentos graves. Militares do Corpo de Bombeiros prestaram apoio isolando a área.

O SOCORRO

Segundo uma testemunha, que prefere não ter o nome revelado, ela e outras pessoas chegaram a prestar socorro junto a outras pessoas. Ela afirma que o motorista não ficou preso às ferragens, mas afirma que o cinto de segurança não desconectava.

"A ambulância demorou mais de 40 minutos para chegar, então nós e os médicos presentes, prestamos os primeiros socorros tanto à criança, quanto ao motorista. Ele ficou uns 10 minutos ou mais em parada cardiorrespiratória até que os paramédicos chegaram. Não foi possível reanimá-lo, infelizmente", disse.

O menino de três anos, que afirmou ser filho da vítima, estava em choque, de acordo com a mulher. "Todos que estavam em volta queriam contribuir de alguma forma, mas infelizmente não foi o suficiente".

À reportagem de A Gazeta, a testemunha afirmou que a criança não estava na cadeirinha. "Eu realmente não sei explicar como ele não se machucou tanto. Ele disse que o motorista era o pai dele. Deu a entender que ele foi passar o Dia dos Pais com o pai, mas mora com a mãe", supôs.

A Gazeta demandou a Secretaria de Saúde (Sesa) sobre a demora de 40 minutos para ambulância chegar, relatada pela testemunha. Em nota, a Sesa afirmou que a coordenação do Samu 192 disse que recebeu um chamado neste domingo (8), às 00h11, para atendimento as vítimas do acidente.

"Após avaliação do médico regulador, foi encaminhado, às 00h25, duas unidades de suporte ao atendimento. Com relação ao estado de saúde do paciente, a Secretaria da Saúde ressalta que as informações são passadas somente para familiares e/ou responsáveis do mesmo", diz a nota.