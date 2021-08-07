Tiros na região da Piedade, em Vitória, mobilizam PM e helicóptero do Notaer

Na tarde deste sábado (7), disparos de arma de fogo foram ouvidos na região dos bairros Piedade e Fonte Grande, no Centro de Vitória, por volta das 14h, segundo o relato de pessoas que moram no entorno. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e não há informações sobre feridos. Em nota enviada no início da noite deste sábado, a Polícia Militar informou que o patrulhamento foi intensificado na região e nenhuma nova ocorrência havia sido registrada no local.
Mais cedo, também por nota, a Polícia Militar informou que foi acionada por causa dos tiros e enviou equipes ao local. Como apoio às buscas, um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) também sobrevoou os morros. Vídeos enviados para A Gazeta pelo fotógrafo Fernando Madeira e por um leitor mostram a movimentação: