Briga de família termina com policiais feridos e uma pessoa presa na Serra

Do G1 ES

Briga de família terminou com policiais militares feridos e uma pessoa presa na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma briga de família terminou com policiais militares feridos e uma pessoa presa na Serra , na Grande Vitória, nesta sexta-feira (6).

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada e seguiu ao bairro Barcelona para atender uma ocorrência sobre desentendimento entre moradores de uma casa.

No local, de acordo com a PM, a equipe foi recebida por uma jovem de 20 anos, que relatou que havia sido agredida pelo irmão, de 22. Uma namorada do homem também relatou ter sofrido agressões.

Durante o atendimento da ocorrência, de acordo com a polícia, um homem apareceu no local, tentando colocar a jovem de 20 anos para dentro de casa. O homem seria amigo do irmão dela.

"Ao receber voz de abordagem, o indivíduo [amigo do irmão da jovem] resistiu à ação, vindo a lesionar três militares, sendo necessário uso moderado de força para contê-lo e solicitação de apoio de outras equipes", diz parte da nota da PM.

Os envolvidos foram encaminhados ao Plantão Especializado da Mulher.

Segundo a Polícia Civil, o homem de 23 anos foi autuado em flagrante por lesão corporal, dano ao patrimônio, resistência e desacato. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.