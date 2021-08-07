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Bairro Barcelona

Briga de família termina com policiais feridos e uma pessoa presa na Serra

Caso aconteceu no bairro Barcelona; um homem foi preso e autuado por lesão corporal, dano ao patrimônio, resistência e desacato

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 12:37

Publicado em 

07 ago 2021 às 12:37

  • Do G1 ES

Briga de família terminou com policiais militares feridos e uma pessoa presa na Serra
Briga de família terminou com policiais militares feridos e uma pessoa presa na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma briga de família terminou com policiais militares feridos e uma pessoa presa na Serra, na Grande Vitória, nesta sexta-feira (6).
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada e seguiu ao bairro Barcelona para atender uma ocorrência sobre desentendimento entre moradores de uma casa.
No local, de acordo com a PM, a equipe foi recebida por uma jovem de 20 anos, que relatou que havia sido agredida pelo irmão, de 22. Uma namorada do homem também relatou ter sofrido agressões.
Durante o atendimento da ocorrência, de acordo com a polícia, um homem apareceu no local, tentando colocar a jovem de 20 anos para dentro de casa. O homem seria amigo do irmão dela.
"Ao receber voz de abordagem, o indivíduo [amigo do irmão da jovem] resistiu à ação, vindo a lesionar três militares, sendo necessário uso moderado de força para contê-lo e solicitação de apoio de outras equipes", diz parte da nota da PM.
Os envolvidos foram encaminhados ao Plantão Especializado da Mulher.
Segundo a Polícia Civil, o homem de 23 anos foi autuado em flagrante por lesão corporal, dano ao patrimônio, resistência e desacato. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.
Briga de família terminou com policiais militares feridos e uma pessoa presa na Serra
Briga de família terminou com policiais militares feridos e uma pessoa presa na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

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