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Operação Marias

Presos nove suspeitos de violência contra a mulher em uma semana no ES

As prisões preventivas foram efetuadas pela Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), durante a sexta etapa da Operação Marias em 2021

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 21:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2021 às 21:11
Além das prisões, foram apreendidas munições e armas
Além das prisões, foram apreendidas munições e armas Crédito: Polícia Civil
Nove suspeitos de violência contra a mulher foram presos durante esta semana no Espírito Santo. Os detidos são maiores de idade e as prisões preventivas foram realizadas pela Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em oito cidades capixabas, durante a sexta etapa da Operação Marias em 2021.
Equipe prendeu nove suspeitos em uma semana no ES
Equipe prendeu nove suspeitos em uma semana no ES Crédito: Polícia Civil
Foram deslocados 35 policiais em 17 viaturas para a operação, que ocorre na primeira semana do "Agosto Lilás". A campanha tem objetivo de intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, além de conscientizar a sociedade sobre o fim da violência contra a mulher.
Durante a operação, foram apreendidos um revólver calibre .32, 15 munições calibre .38, uma munição calibre .380, documentos, um celular, três pen drives e um simulacro.

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