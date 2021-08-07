Presos nove suspeitos de violência contra a mulher em uma semana no ES

Nove suspeitos de violência contra a mulher foram presos durante esta semana no Espírito Santo. Os detidos são maiores de idade e as prisões preventivas foram realizadas pela Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em oito cidades capixabas, durante a sexta etapa da Operação Marias em 2021.
Foram deslocados 35 policiais em 17 viaturas para a operação, que ocorre na primeira semana do "Agosto Lilás". A campanha tem objetivo de intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, além de conscientizar a sociedade sobre o fim da violência contra a mulher.
Durante a operação, foram apreendidos um revólver calibre .32, 15 munições calibre .38, uma munição calibre .380, documentos, um celular, três pen drives e um simulacro.