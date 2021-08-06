Guarda de Anchieta é preso suspeito de envolvimento em roubos de veículos

Dois veículos roubados foram encontrados pela polícia no último dia 22, em uma propriedade do guarda municipal Crédito: Polícia Civil

Um guarda municipal da Prefeitura de Anchieta , no Sul do Espírito Santo , foi preso nesta quinta-feira (5), suspeito de envolvimento em roubos de veículos. Ele foi detido enquanto estava trabalhando no município, na corregedoria da instituição, e já foi encaminhado para o presídio em Viana

Segundo o delegado Luiz Carlos Claret Pascoal, da 10ª Delegacia Regional de Anchieta, o guarda também já teve passagem por receptação de uma carga de cerveja.

“O mandando foi cumprido e o preso encaminhado para Viana. As apurações são quanto ao furto e roubo de veículos e adulteração e receptação dos mesmos, bem como por tráfico de drogas”, disse Pascoal.

Após a prisão, os policiais foram com o guarda até a casa dele, em Piúma, mas nada de ilegal foi localizado. No dia 22 deste mês, a polícia apreendeu dois veículos roubados no interior de Anchieta, na localidade de Simpatia, em uma propriedade do guarda.

Ainda de acordo com o delegado, a polícia chegou até o agente depois que o nome dele foi citado em um relatório sobre uma quadrilha de roubo de veículo na Grande Vitória.

O QUE DIZ A PREFEITURA