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Sul do ES

Guarda de Anchieta é preso suspeito de envolvimento em roubos de veículos

A prisão aconteceu enquanto o guarda trabalhava nesta quinta (5). Dois veículos roubados foram encontrados pela polícia neste mês, em uma propriedade dele

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 13:30

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

06 ago 2021 às 13:30
A prisão aconteceu nesta quinta-feira (05), enquanto ele trabalhava
Dois veículos roubados foram encontrados pela polícia no último dia 22, em uma propriedade do guarda municipal Crédito: Polícia Civil
Um guarda municipal da Prefeitura de Anchieta, no Sul do Espírito Santo, foi preso nesta quinta-feira (5), suspeito de envolvimento em roubos de veículos. Ele foi detido enquanto estava trabalhando no município, na corregedoria da instituição, e já foi encaminhado para o presídio em Viana.
Segundo o delegado Luiz Carlos Claret Pascoal, da 10ª Delegacia Regional de Anchieta, o guarda também já teve passagem por receptação de uma carga de cerveja. 
“O mandando foi cumprido e o preso encaminhado para Viana. As apurações são quanto ao furto e roubo de veículos e adulteração e receptação dos mesmos, bem como por tráfico de drogas”, disse Pascoal.
Após a prisão, os policiais foram com o guarda até a casa dele, em Piúma, mas nada de ilegal foi localizado. No dia 22 deste mês, a polícia apreendeu dois veículos roubados no interior de Anchieta, na localidade de Simpatia, em uma propriedade do guarda.
Ainda de acordo com o delegado, a polícia chegou até o agente depois que o nome dele foi citado em um relatório sobre uma quadrilha de roubo de veículo na Grande Vitória.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A Prefeitura de Anchieta comunicou que recebeu a informação da prisão do servidor no final da tarde desta quinta-feira (5) e, de acordo com as primeiras notícias, a prisão se deu em razão de supostos delitos cometidos fora do ambiente de trabalho e, portanto, sem nenhuma relação com sua vida funcional. "Ainda assim a prefeitura irá aguardar as investigações para se pronunciar de forma mais detalhada sobre o fato", diz a nota.

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