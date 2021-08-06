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Vídeo: criminoso rende frentista em assalto a posto em Cachoeiro

O roubo aconteceu pouco antes das 20h30 desta quinta-feira (5) às margens de uma das principais avenidas da cidade

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 13:16

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

06 ago 2021 às 13:16
O assalto aconteceu pouco antes das 20h30, desta quinta-feira (05), às margens de uma das principais avenidas da cidade
Criminoso rende frentista em assalto a posto em Cachoeiro Crédito: Câmera de segurança
Um posto de combustíveis foi assaltado na noite desta quinta-feira (5), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Em um carro, um homem abordou o frentista e o segurou pela roupa, para entregar o que tinha nos bolsos. O estabelecimento fica na Avenida Jones dos Santos Neves, uma das mais movimentadas da cidade.
Toda a ação, que durou cerca de 30 segundos, foi registrada por uma câmera de segurança. No vídeo é possível ver que, às 20h23, um carro prata chega próximo à bomba de combustível e, quando o frentista se aproxima para atender, um homem que estava no banco do carona o puxa pela roupa.
O frentista entrega o que tem nos bolsos e, após ser solto, sai de perto do veículo, enquanto o homem abre a porta e pega outros objetos que estão perto da bomba de combustível. Outra frentista está no local, e também sai de perto.
Polícia Militar informou que chegou até o local cerca de 15 minutos após o ocorrido e que levantou informações a respeito das características do veículo e da direção tomada pelos seus ocupantes. A PM fez buscas, mas nenhum suspeito foi localizado.
A reportagem tentou contato com o posto de combustível, mas as ligações não foram atendidas.

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