Caminhão perde controle e causa grave acidente em Cachoeiro de Itapemirim

O motorista de um caminhão morreu após grave acidente no início da noite desta quarta-feira (4) em Soturno, na rodovia ES 164, próximo à Curva da Morte, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Após colisões, o veículo parou dentro de uma empresa de mármore e granito, às margens da rodovia.
Segundo apurou a TV Gazeta Sul, o caminhão estava carregado de chapas de aço. O motorista morreu na hora e ficou preso na cabine do veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o desencarceramento da vítima, que não teve o nome divulgado.
De acordo com a Polícia Militar, o caminhão descia a serra e teria perdido o freio. Ao perder o controle, o caminhão atingiu um carro, que acabou batendo em outro veículo. Motoristas de outros carros, ao tentarem desviar do acidente, foram parar em uma empresa de serraria, às margens da rodovia.
O caminhão bateu em um veículo Fox branco, cuja traseira ficou completamente destruída. O motorista, de 46 anos, e um passageiro foram socorridos para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Com o impacto, o carro bateu em um Astra, que também caiu no terreno da empresa de granito.
O motorista do carro, de 46 anos, empresário, havia saído de Manhuaçu, em Minas Gerais, para comprar granito no Sul do Espírito Santo. O filho dele esteve no local, mas não quis falar com a imprensa.
A estrada em que ocorreu o acidente liga Cachoeiro de Itapemirim ao município de Vargem Alta e o ponto é conhecido pela frequência de acidentes graves, sendo chamado de "Curva da Morte".
Com informações de Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul