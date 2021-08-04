Caminhão perde controle e causa grave acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Veículo ficou totalmente destruído após ser atingido por caminhão em acidente em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Thales Rodrigues | TV Gazeta Sul

O motorista de um caminhão morreu após grave acidente no início da noite desta quarta-feira (4) em Soturno, na rodovia ES 164, próximo à Curva da Morte, em Cachoeiro de Itapemirim , Sul do Espírito Santo . Após colisões, o veículo parou dentro de uma empresa de mármore e granito, às margens da rodovia.

Segundo apurou a TV Gazeta Sul, o caminhão estava carregado de chapas de aço. O motorista morreu na hora e ficou preso na cabine do veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o desencarceramento da vítima, que não teve o nome divulgado.

De acordo com a Polícia Militar, o caminhão descia a serra e teria perdido o freio. Ao perder o controle, o caminhão atingiu um carro, que acabou batendo em outro veículo. Motoristas de outros carros, ao tentarem desviar do acidente, foram parar em uma empresa de serraria, às margens da rodovia.

Corpo de Bombeiros realiza desencarceramento de motorista de caminhão em acidente em Soturno, Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Thales Rodrigues | TV Gazeta Sul

O caminhão bateu em um veículo Fox branco, cuja traseira ficou completamente destruída. O motorista, de 46 anos, e um passageiro foram socorridos para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Com o impacto, o carro bateu em um Astra, que também caiu no terreno da empresa de granito.

O motorista do carro, de 46 anos, empresário, havia saído de Manhuaçu, em Minas Gerais, para comprar granito no Sul do Espírito Santo. O filho dele esteve no local, mas não quis falar com a imprensa.

A estrada em que ocorreu o acidente liga Cachoeiro de Itapemirim ao município de Vargem Alta e o ponto é conhecido pela frequência de acidentes graves, sendo chamado de "Curva da Morte".