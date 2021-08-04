Adolescente morre em acidente de moto em Marataízes

Um adolescente de 16 anos morreu em um acidente na noite desta terça-feira (3), em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. Kauã de Oliveira Silva estava conduzindo uma moto que bateu em um carro. A motorista não se feriu.
Segundo informações da Polícia Militar, o acidente foi próximo ao trevo de Jacarandá. O carro seguia em direção à localidade de Brejo dos Patos e a moto seguia sentido Centro de Marataízes. Populares contaram aos policiais que o carro convergia para a localidade de Jacarandá, quando a moto ultrapassou outro veículo e colidiu na lateral do carro.
Uma ambulância do município chegou até o local, mas o óbito já havia sido constatado. A polícia informou que a condutora do carro permaneceu no local e realizou o teste do etilômetro, que deu negativo.
A PM permaneceu no local organizando o trânsito e aguardando a perícia da Polícia Civil. Kauã estava sozinho na moto. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser liberado para os familiares.