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Aos 16 anos

Adolescente morre em acidente de moto em Marataízes

De acordo com informações da polícia, o rapaz pilotava a moto no momento em que bateu em outro veículo. A motorista do carro não ficou ferida

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 11:43

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

04 ago 2021 às 11:43
O acidente, que aconteceu no trevo de Jacarandá, envolveu um outro carro. A condutora não se feriu
Adolescente morre em acidente em Marataízes Crédito: Internauta
Um adolescente de 16 anos morreu em um acidente na noite desta terça-feira (3), em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. Kauã de Oliveira Silva estava conduzindo uma moto que bateu em um carro. A motorista não se feriu.
Segundo informações da Polícia Militar, o acidente foi próximo ao trevo de Jacarandá. O carro seguia em direção à localidade de Brejo dos Patos e a moto seguia sentido Centro de Marataízes. Populares contaram aos policiais que o carro convergia para a localidade de Jacarandá, quando a moto ultrapassou outro veículo e colidiu na lateral do carro.
Uma ambulância do município chegou até o local, mas o óbito já havia sido constatado. A polícia informou que a condutora do carro permaneceu no local e realizou o teste do etilômetro, que deu negativo.
A PM permaneceu no local organizando o trânsito e aguardando a perícia da Polícia Civil. Kauã estava sozinho na moto. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser liberado para os familiares.

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